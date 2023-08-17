هيلثي سبريدت شكولاتة لتغذية صحية مثالية

نصح الدكتور أحمد عادل الأشخاص العناية بالصحة من الأمور الهامة التي تشغل بال العديد من مرض السكر باستخدام مجموعة هيلثي سبريدت شكولاتة لتغذية صحية مثالية حيث تتميز هذه المنتجات بأنها خالية من السكريات، واحتوائها على مواد طبيعية مفيدة لجسم وصحة المستخدم.

المنتجات التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ على صحة المواطن والتي تتمتع بتقنية جديدة تعمل على تقليل السكر المستخدم في منتجات الشركة الغذائية، حيث من الممكن أن تحدث طفرة في مجال صناعة الأغذية الداخلة في عصائرالفاكهة وغيرها.



وأوضح الدكتور أحمد أن مجموعة مصنعة من مكونات طبيعية وهى منتجات هيلثي سبريد تتنوع ما بين البروتين والبرستيج وفيتامينات واوريجينال ونباتية

و للأطفال و زيت جوز الهند وكونو بالشوكولاتة الصحية

وكل منتجات هيلثي سبريد صحية وآمنه ١٠٠٪؜ لأنها حاصلة علي شهادة (ISO) وأيضا تعتبر شركة هيلثي سبريد هي رائدة في مجال الشوكولاتة الصحية ومنتجاتها كلها بالبندق وتعتبر البرستيج الوحيدة التي يضاف لها قطع البندق المقرمشة.

وأشار الدكتور أحمد عادل جميل وهو المالك الحصري للعلامة التجارية هيلثي سبريد يأكد أن شركة هيلثي سبريد تضمن لهم حياة صحية بدون الشعور بذنب أصبحت العلامات التجارية الأكثر شهرة في الوقت الحالي، بسبب استخدامها للمكونات الطبيعية، وهي تناسب جميع أنواع والشعر، وخاصة من يعانون من مشاكل .

تابع أحمد عادل جميل المالك الحصري للعلامة التجارية هيلثي سبريد انه توسع في الإمارات العربية المتحدة لتغذية منطقة الخليج العربي بعد نجاح المنتج داخل جمهورية مصر العربية وأيضًا وضح أنه سوف يتوسع في إفريقيا وأنه منتج مصري ١٠٠٪؜ وأن البلاد تشيد بما قدمه إليهم من منتج أمن وصحي مثل بلاد الإتحاد السوفياتي ويرحبون بشدة بالمنتج ويريدون أن يعقدوا شراكات اقتصادية نظرًا لإقبال المستهلكين علي المنتج وضح رئيس مجلس ادارة شركة.

منتجات هيلثي سبريد تتنوع ما بين البروتين والبرستيج وفيتامينات واوريجينال ونباتية

و للأطفال و زيت جوز الهند وكونو بالشوكولاتة الصحية

وكل منتجات هيلثي سبريد صحية وآمنه ١٠٠٪؜ لأنها حاصلة علي شهادة (ISO) وأيضا تعتبر شركة هيلثي سبريد هي رائدة في مجال الشوكولاتة الصحية ومنتجاتها كلها بالبندق وتعتبر البرستيج الوحيدة التي يضاف لها قطع البندق المقرمشة.