مليار طن انبعاثات كربونية بسبب حرائق غابات كندا

تسببت حرائق الغابات التاريخية في كندا هذا العام، في انبعاث ما يعادل أكثر من مليار طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو مستوى غير مسبوق، وفق تقديرات السلطات الكندية، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الأإخبارية".

وأشارت القناة إلى أنه يعادل هذا المقدار تقريبًا الانبعاثات السنوية لليابان، والتي تعادل 1.12 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون عام 2021، خامس أكبر ملوث في العالم، وتتجاوز الانبعاثات السنوية لقطاع الطيران العالمي في العام 2022، والتي بلغت 0.8 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون، حسب وكالات.

وأكد مايكل نورتن، المدير العام لهيئة إدارة الغابات الكندية، الجمعة: "تحوّل هذا الصيف إلى ماراتون حقيقي" في وقت يتحضّر غرب البلاد لموجة حرّ جديدة، و وأضاف: "تشير تقديراتنا الأولية إلى أن انبعاثات الموسم الحالي تجاوزت مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون".

وتوقع أن تبقى أخطار اندلاع حرائق "أعلى من المعتاد" حتى سبتمبر، وبحسب بيانات نشرها المرصد الأوروبي "كوبرنيكوس"، وصلت انبعاثات الكربون الناتجة من الحرائق في كندا إلى مستويات غير مسبوقة، وسجّلت في نهاية يوليو أكثر من ضعف المستوى القياسي السنوي الأخير الذي سجّل عام 2014.

ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الصين لمستوى قياسي

وارتفعت مستويات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الصين لمستوى قياسي جديد، حتى في الوقت الذي تضع فيه إضافات الطاقة النظيفة المتصاعدة الدولة على مسار الوصول لذروة التلوث في وقت أبكر من المتوقع.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس أن تحليلا بشأن الكربون، أجراه مركز البحث في شئون الطاقة والهواء النظيف، توصل إلى أن الانبعاثات الكربونية خلال الربع الثاني ارتفعت بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي، كما أن المستوى كان أعلى بالمقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

وترجع معظم زيادة الانبعاثات الكربونية لارتفاع توليد طاقة الفحم اللازمة لمواجهة ضعف الطاقة الكهرومائية بعد موجة جفاف تاريخية الصيف الماضي.

ومع ذلك فإن التحول من الطاقة الكهرومائية لطاقة الفحم يعد أمرا مؤقتا، بعدما أوضح المسئولون أنه بعد جهود الحفاظ على المياه وهطول الأمطار الغزيرة مؤخرا، انتجت السدود الضخمة كمية قياسية من الكهرباء خلال يوليو الماضي.