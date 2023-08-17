سقوط مستريح تجارة الأدوية بأخميم في قبضة شرطة سوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج من إلقاء القبض على حاصل على بكالوريوس علوم يقيم بدائرة المركز عقب قيامه بالنصب على 20 مواطن والاستيلاء منهم على 7.5 مليون جنيه بزعم توظيفها في مجال تجارة الأدوية مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ التي استولى عليها وجرى التحفظ على المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لقسم شرطة ثان سوهاج من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ "حسام . ا . م . ع" 31 سنة مندوب دعاية طبية بشركة أدوية وعدد " 19 " آخرين مقيمون دائرة المحافظة بتضررهم من "أحمد . ف . ا . ح" 38 حاصل علي بكالوريوس علوم ومقيم دائرة مركز أخميم لقيامه بالنصب عليهم من خلال تلقي مبالغ مالية منهم بلغت جملتها " 7.500.000 " سبعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه لتوظيفها وإستثمارها فـي مجال تجارة الأدوية من خلال شركة "خاصة " كائنة بدائرة القسم مقابل حصولهم علي أرباح شهرية تقدر بـ 8% من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولي عليها دون رد .

عقب استصدار اذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .