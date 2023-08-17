أسعار الخضار والفاكهة اليوم 17- 8 بالفيوم "نار" الخيار بـ 20 جنيهًا

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة الفيوم اليوم الخميس الموافق 17 أغسطس، ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار بالأسواق الرئيسية والسويقات بقرى ومراكز المحافظة.

وكانت بعض الأسواق قد شهدت ارتفاعًا في الأسعار ببعض الأنواع في نهاية حركة البيع والشراء مساء أمس الأربعاء في سوق الفيوم العمومي للخضر والفاكهة.

وبدت الأسعار مرتفعة في الأسواق والشوادر، وفي سوق الخميس الأسبوعي بطريق بحيرة قارون السياحي وسوق الخميس بمدينة اطسا، مع زيادة المعروض، وتصدر الخيار والطماطم والبصل والبطاطس قائمة الارتفاعات، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 15 جنيهًا و22 جنيهًا للبصل الأحمر و13 جنيهًا للبطاطس، و20 جنيهًا للخيار و10 جنيهات للقثاء و25 جنيهًا للبامية و25 جنيهًا للفلفل الألوان و10 جنيهات للكوسة و10 جنيهات لكيلو الليمون، و10 جنيهات للباذنجان والفلفل الأخضر، و18 جنيهًا للبصل الأصفر، وتم بيع ربطة الشبت والكرافس بمبلغ 6 جنيهات لأول مرة.

وفى أسواق الفاكهة بلغ سعر كيلو التفاح الأحمر والاصفر مبلغ 35 جنيها بينما تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 70 جنيهًا، ومبلغ 15 جنيها للموز، و15 جنيهًا للعنب الفراولة و25 جنيهًا للبناتي، و50 جنيهًا للبطيخ كبير الحجم، وتراوحت أسعار المانجو بأنواعها من 20 إلى 40 جنيهًا للكيلو، و15 جنيهًا للتين الرمادي، و35 جنيهًا للخوخ.

وتواصل الحملات الرقابية بمديرية التموين وبالتعاون مع الأجهزة التنفيذية متابعة الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين.

وأكد المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن المديرية تواصل تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية، مشيرًا إلى أهمية المعارض المنتشرة في جميع القرى والمراكز والتي تشمل كافة السلع الغذائية الأساسية من اللحوم والدواجن المجمدة، والأرز، والمكرونة، والسكر، والشاي، والبقوليات، وقسم المعلبات الغذائية، والعصائر، والمخللات، ومنتجات الألبان، والعسل والمربى، وزيت الطعام، والسمن النباتي.

وأوضح "حرز الله"، أن المديرية تعمل على توفير كافة السلع الضرورية، وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مخفضة، مؤكداً أن الإدارات التموينية بالمراكز تعمل بكامل قوتها لتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بالمدن والمراكز وأحياء مدينة الفيوم، لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار ومنع احتكار وتخزين السلع.

وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية أن المديرية حريصة على التصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة، لافتًا إلى أن السلع متوفرة بكميات تفي احتياجات المواطنين، وأن ذلك يأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية بتوفير السلع وإحكام السيطرة والرقابة على الأسعار والأسواق.