بعد فشل صفقتي كايسيدو ولافيا.... ليفربول يقترب من ضم الياباني ايندو

بعدما فقد فرصة التعاقد مع الثنائي موسيس كايسيدو و روميو لافيا كشفت تقارير صحفية انجليزية ان نادي ليفربول قرر التحرك بشكل مفاجىء لضم قائد فريق شتوتجارت الألماني و منتخب اليابان واتارو أيندو لتدعيم خط وسط ليفربول في مفاجأة كبيرة نظرا لقلة الخبرات على المستوى الأوربي مع الاندية الكبرى التي يمتلكها الاعب الياباني الذي انتقل لشتوتجارت قبل ثلاثة أعوام قادما من نادي سانت ترودين البلجيكي .

ويلعب ايندو - ٣٠ عاما - في مركزي لاعب الوسط المدافع والذي يحتاجه كثيرا فريق ليفربول لتعويض النقص الكبير في هذا المركز الى جانب مركز قلب الدفاع.

وقالت صحيفة ذي اتلتيك البريطانية ان نادي شتوتجارت منح الاعب موافقته على السفر إلى ليفربول للانتهاء من كافة تفاصيل الصفقة التي تعد واحدة من مفاجأت سوق الأنتقالات حيث انتقل ايندو الى نادي شتوتجارت عام ٢٠٢٠ قادما من نادي سانت ترودين البلجيكي وقبلها قضى اغلب فترات حياته الكروية داخل اليابان.

ومع تبقى عام واحد فقط في تعاقده مع شتوتجارت ووصوله الى ٣٠ عاما يبدو أن صفثة ايندو سنقل ماليا كثيرا عن صفق كايسيدو الذي انتقل الى تشيلسي مقابل ١١٥ مليون جنية استرليني او صفثة روميو لافيا الذي اقترب ايضا من قلعة ستامفورد بريدج مقابل ٥٦ مليون جنية استرليني .

وكان يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول قد اكد على رغبته على التعاقد مع لاعب وسط مدافع بعد انتقال لاعب الوسط البرازيلي فابينيو الى صفوف اتحاد جدة السعودي و مغادرة الثلاثي جيمس ميلنر و نابي كيتا و هيندرسون قبل بداية الموسم.