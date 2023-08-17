جمعية عمومية بمركز شباب عين القضا والرخا بمركز الداخلة

تم عقد الجمعية العمومية العادية في مركز شباب عين القضا والرخا التابع لإدارة شباب الداخلة بإشراف مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد والجهة الإدارية المختصة بالإشراف على انعقاد الجمعيات العمومية. تأتي هذه الجمعية لاعتماد خطة النشاط العام الحالي والحساب الختامي للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2023.

311 عضوا من إجمالي 145 عضوا حضروا اجتماع الجمعية العمومية. وقد قدم بهاء الدين شوقي، مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، تفسيرًا لهذا الحضور الضئيل وأشار إلى أن تلك المقاعد الشاغرة في مجالس الإدارة ستستكمل في جلسات المقبلة التي تستمر حتى 14 ديسمبر 2023. وأكد أن الانعقادات العامة للأندية الرياضية ستبدأ من 11 أغسطس حتى 30 نوفمبر بإشراف قضائي.

وقد تم فتح باب الترشح في مراكز الشباب لمنصب رئيس ونائب رئيس وأمين صندوق وأعضاء شباب. تم تحديد مواعيد قبول طلبات الترشح لمدة سبعة أيام من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً. يتم تنفيذ الجمعيات من خلال إدارة الهيئات الشبابية بالمديرية وبحضور أعضاء اللجنة العليا المشرفة على العملية الانتخابية برئاسة بهاء الدين شوقي.

وبرعاية وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، ومحافظ الوادي الجديد، اللواء الدكتور محمد الزملوط، تم انعقاد هذه الجمعية العمومية. وتأتي هذه الجمعية ضمن جهود الوزارة لتعزيز الديمقراطية في المراكز الشبابية وضمان تشغيل مجالس إدارة فعالة ومتكاملة في جميع أنحاء الوادي الجديد.

عقد الجمعية العمومية العادية في مركز شباب عين القضا والرخا بمركز الداخلة

عقد الجمعية العمومية العادية في مركز شباب عين القضا والرخا بمركز الداخلة

عقد الجمعية العمومية العادية في مركز شباب عين القضا والرخا بمركز الداخلة

عقد الجمعية العمومية العادية في مركز شباب عين القضا والرخا بمركز الداخلة

عقد الجمعية العمومية العادية في مركز شباب عين القضا والرخا بمركز الداخلة

عقد الجمعية العمومية العادية في مركز شباب عين القضا والرخا بمركز الداخلة