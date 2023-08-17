انطلاق فعاليات المسابقة العلمية للطلائع بمركز شباب مرزوق ببلاط

انطلقت فعاليات المسابقة العلمية للطلائع في مركز شباب مرزوق بقطاع بلاط، في إطار الاهتمام الذي توليه وزارة الشباب والرياضة ومديرية الوادي الجديد بالشباب والنشء.

تم تنفيذ هذه المسابقة في مركز شباب مرزوق بقطاع بلاط، وذلك ضمن خطة النشاط لشهر أغسطس. وشارك في المهرجان 30 طليعًا.

وثمن بهاء شوقي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أهمية هذه الأنشطة والمسابقات والندوات التي تعمل على غرس القيم الأخلاقية. كما أضاف أن إقامة هذه المسابقات تعمل على إحياء الروحانيات وتعديل السلوك لدى جيل مهم جدًا من الشباب والطلائع. وتساهم في نشر الوعي وحب الاطلاع والبحث عن المعلومات، ومحاربة الفكر المتطرف، وغرس قيم الانتماء وحب الوطن.

تأتي هذه الفعاليات تحت رعاية دكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وبإشراف بهاء الدين شوقي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد.

انطلقت فعاليات المسابقة العلمية للطلائع في مركز شباب مرزوق ببلاط

انطلقت فعاليات المسابقة العلمية للطلائع في مركز شباب مرزوق ببلاط

انطلقت فعاليات المسابقة العلمية للطلائع في مركز شباب مرزوق ببلاط

انطلقت فعاليات المسابقة العلمية للطلائع في مركز شباب مرزوق ببلاط

انطلقت فعاليات المسابقة العلمية للطلائع في مركز شباب مرزوق ببلاط

انطلقت فعاليات المسابقة العلمية للطلائع في مركز شباب مرزوق ببلاط

انطلقت فعاليات المسابقة العلمية للطلائع في مركز شباب مرزوق ببلاط