بدأت امس فعاليات دورة كرة القدم للطلائع في مركز شباب أبو هريرة، وذلك ضمن خطة النشاط التي تم وضعها لشهر أغسطس. شارك في هذه الدورة 40 فردًا من الشباب المهتمين بممارسة رياضة كرة القدم.

وأوضح بهاء شوقي، مدير عام المديرية في محافظة الوادي الجديد، أن هذه الأنشطة الرياضية للشباب تأتي ضمن اهتمام المديرية بتعزيز النشاط الرياضي خلال فترة العطلة الصيفية وافتتاح مراكز الشباب لجذب أكبر عدد من المشاركين.

وأكد شوقي على أهمية دور المراكز الشباب في تقديم خدماتها بشكل كامل، وتوفير فرص للشباب لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية في إطار سياسة الوزارة التي تهدف إلى جعل المراكز الشبابية محاور رئيسية لخدمة المجتمع وجعل الرياضة جزءًا من نمط الحياة للشباب.

تأتي هذه الدورة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبرعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالإضافة إلى توجيهات ومتابعة من بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة.

صيف شبابنا والأنشطة الرياضية بمراكز شباب الوادي الجديد

صيف شبابنا والأنشطة الرياضية بمراكز شباب الوادي الجديد

صيف شبابنا والأنشطة الرياضية بمراكز شباب الوادي الجديد

صيف شبابنا والأنشطة الرياضية بمراكز شباب الوادي الجديد

صيف شبابنا والأنشطة الرياضية بمراكز شباب الوادي الجديد

صيف شبابنا والأنشطة الرياضية بمراكز شباب الوادي الجديد

صيف شبابنا والأنشطة الرياضية بمراكز شباب الوادي الجديد