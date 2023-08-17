بدأت فعاليات معرض تسويق منتجات الشباب الحرفية والتراثية في مركز شباب بولاق بقطاع الخارجة، حيث تم إطلاق عملية تسويق المنتجات لمدة يومين، بمشاركة 6 عارضين بالمركز.

تهدف هذه الفعالية إلى دعم الشباب من خلال قطاع المنتجات اليدوية وفتح سبل التسويق لمنتجاتهم، وتوفير فرص عمل لهم من خلال تسويق منتجاتهم في المعارض، وتحقيق مصدر دخل لهم من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وعرضها للمستهلكين.

أكد بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن المعرض يسعى إلى مساندة الشباب العاملين في مجال الحرف اليدوية والبيئية وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية. ومن أجل دعم وتطوير الحرف اليدوية والتراثية في القطاع، يتم تنظيم معارض دورية في مراكز الشباب.

ويتمتع المعرض برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد. ويأتي هذا المعرض بتوجيهات ومتابعة من قبل بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة. يهدف المعرض لدعم المنتج المحلي وتشجيعه، خاصة في مجال الحرف اليدوية والتراثية، والعمل على تطويرها ودعمها.

فعاليات معرض تسويق منتجات الشباب الحرفية والتراثية في مركز شباب بولاق بالخارجة

فعاليات معرض تسويق منتجات الشباب الحرفية والتراثية في مركز شباب بولاق بالخارجة

فعاليات معرض تسويق منتجات الشباب الحرفية والتراثية في مركز شباب بولاق بالخارجة

فعاليات معرض تسويق منتجات الشباب الحرفية والتراثية في مركز شباب بولاق بالخارجة

فعاليات معرض تسويق منتجات الشباب الحرفية والتراثية في مركز شباب بولاق بالخارجة

فعاليات معرض تسويق منتجات الشباب الحرفية والتراثية في مركز شباب بولاق بالخارجة

فعاليات معرض تسويق منتجات الشباب الحرفية والتراثية في مركز شباب بولاق بالخارجة

فعاليات معرض تسويق منتجات الشباب الحرفية والتراثية في مركز شباب بولاق بالخارجة

فعاليات معرض تسويق منتجات الشباب الحرفية والتراثية في مركز شباب بولاق بالخارجة

فعاليات معرض تسويق منتجات الشباب الحرفية والتراثية في مركز شباب بولاق بالخارجة

فعاليات معرض تسويق منتجات الشباب الحرفية والتراثية في مركز شباب بولاق بالخارجة

فعاليات معرض تسويق منتجات الشباب الحرفية والتراثية في مركز شباب بولاق بالخارجة

فعاليات معرض تسويق منتجات الشباب الحرفية والتراثية في مركز شباب بولاق بالخارجة