غرفة صناعة الحبوب تطرح مكرونة للتموين بنصف سعر السوق

اتفقت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، على توريد كميات هائلة من المكرونة لصالح وزارة التموين لطرحها ضمن المقررات التموينية وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار تقارب نصف أسعار السوق بهدف تجاوز أزمات ارتفاع الأسعار.

وذكر طارق حسانين رئيس الغرفة أن أعضاء الغرفة وشعبة المكرونة سيظلون فى الوقوف بجانب الدولة ووزارة التموين لتوفير السلع الأساسية ذات جودة عالية خاصة المكرونة لطرحها بجانب الأرز على بطاقات التموين، وأيضاً العديد من السلع الأخرى التى تطرحها وزارة التموين ضمن المنظومة التموينية، فى ظل حرص القيادة السياسية على تأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية يكفى لفترات طويلة وهو ما نجح فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين من توفير السلع جميع السلع الأساسية وطرحها ضمن المقررات التموينية وكذلك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية. وكشف عبدالغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب أنه يتم توريد ما يقرب من 22 ألف طن مكرونة شهريًا إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية لطرحها على البطاقات التموينية بأسعار مخفضة تقرب من 40% مقارنة بنفس سعر المنتج فى الأسواق المثيلة، حيث يتم طرح كيس المكرونة زنة 400 جرام بسعر 675 قرشاً فى حين يتراوح سعره فى الأسواق الأخرى من 10.5 جنيه إلى 12 جنيهًا، مؤكدًا أن أعضاء شعبة المكرونة بالغرفة وأصحاب كبرى الشركات لديهم الحرص على استمرار توريد المكرونة لوزارة التموين بنفس الأسعار وتحملهم أعباء زيادة أسعار المستلزمات فى إطار حرصهم على مشاركة وزارة التموين وأضاف «عبدالغفار السلامونى» أنه يتم التنسيق والتعاون المتبادل مع هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية «قطاع المطاحن وقطاع السلع التموينية» والشركات العامة والمصرية للجملة بوزارة التموين تحت مظلة «المنظومة التموينية»، حيث إن هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين تقوم بتسليم الشركة القابضة للصناعات الغذائية «قطاع المطاحن» القمح لتقوم بإنتاجه دقيق وتسليمه إلى مصانع المكرونة التى تعمل فى منظومة التموين، لافتًا إلى أن كميات المكرونة التى يتم توريدها لصالح وزارة التموين من كبرى الشركات ذات العلامات التجارية المعروفة وذات جودة عالية.