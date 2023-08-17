طقس مائل للحرارة على مدن الشرقية.. والعظمى ٣٨ مئوية

تشهد محافظة الشرقية، اليوم الخميس، ارتفاعًا طفيفًا فى درجات الحرارة مصحوبًا بارتفاع طفيف فى درجات الرطوبة، حيث سجلت الشرقية نحو 38 درجة مئوية، منذ الصباح الباكر، وذلك على أغلب المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة.

كانت هيئة الأرصاد الجوية توقعت أن يشهد، اليوم الخميس، أن يسود طقس مائل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الخميس ستشهد الصغري انخفاضًا لتصل لنحو ٢٥ مئوية حتى ساعات متأخرة من مساءًا .