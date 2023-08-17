الصين تستفيد من خبرة روسيا وتنشيء أنظمة نووية

قال قائد القيادة الاستراتيجية الأمريكية "ستراتكوم"، أنتوني كوتون، إنه يمكن للصين إنشاء أنظمة نووية عبر تجارب وخبرة الولايات المتحدة وروسيا، وفق روسيا اليوم.

وذكر كوتون: "الولايات المتحدة قلقة بشأن التطورات النووية العسكرية للصين".

وأضاف أن "الصين في وضع يمكنها من إنشاء معظم الأنظمة التي يتم تطويرها أو ترقيتها من قبل القوتين النوويتين الرئيسيتين".

وأوضح كوتون: "لقد فعلنا ذلك منذ 70 عاما، ويعتقد الصينيون أن بإمكانهم البدء من الصفر والاستفادة من أفضل التطورات، وبناء معظم الأنظمة التي يتم تطويرها".

هذا وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، في وقت سابق، إن القرار الأمريكي بمواجهة روسيا والصين، يترافق مع الكثير من التعقيدات، بسبب وجود أسلحة نووية لدى هاتين الدولتين.

ونقلت الصحيفة عن الموظف السابق في البنتاغون هنري سوكولسكي، أن الجانب الأمريكي لا يعرف في هذه الحالة كيف يتصرف، لا سيما وأن الصين "تنوي توسيع ترسانتها النووية"، وبالتالي تغيير ميزان القوى على الساحة الدولية.