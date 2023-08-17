اعدام حلوي ومأكولات غير صالحة للاستهلاك الادمي برأس البر

وردت شكوى من قاطني مدينة رأس البر إلي الدكتورة منال عوض محافظ دمياط حول استخدام جراج كمقر لتصنيع الحلوى والمأكولات بالمخالفة للاشتراطات الصحية وتخزين اسطوانات الغاز

وعليه وجهت الدكتورة منال عوض بسرعة التحقق من استخدام جراج بشارع ٩٧ بمدينة رأس البر كمقر لتصنيع الحلوى والمأكولات بالمخالفة للاشتراطات الصحية وكذلك تخزين اسطوانات الغاز المستخدمة داخل عربات حمص الشام مما أدى إلى انبعاث روائح الغاز وتشكيلها خطورة داهمة على المنطقة هذا إلى جانب وجود حشرات وقوارض بالجراج

حيث توجهت الوحدة المحلية بالمدينة برئاسة المحاسب وليدالشهاوي رئيس المدينة ومديرية الصحة إلى الجراج الوارد بخصوصه هذه الشكوى ، وتبين صحتها وتدنى مستوى الاشتراطات الصحية وعدم وجود ترخيص وعلى الفور تم غلق وتشميع الجراج وتحرير عدد ٢ محضر جنحة صحية و إعدام ٣٠ كيلو جرام آيس كريم بدون بيانات وغير صالح للاستهلاك الآدمي

فيما وقد أكدت الدكتورة منال عوض على شن حملات مستمرة بالمدينة للتأكد من صلاحية الاطعمة والسلع الغذائية ومطابقتها للمواصفات وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزائرى المدينة