أزهري: مضر كانت لها مكانة كبيرة عند النبي محمد وآل بيته (فيديو)

تحدث الشيخ الدكتور أحمد البصيلي عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، عن علاقة آل بيت التبي محمد صلى الله عليه وسلم بمصر، قائلا :"إذا كانت المدينة المنورة شرفت بهجرة سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم فيا هنا مصر يوم ما جاء الحسين".



وقال البصيلي خلال لقائه بالاعلامية" بسمة وهبة" من خلال برنامج “٩٠ دقيقة” المذاع على فضائية" المحور"، إن مصر لها المكانة الغالية والعالية والراقية عند سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم وعند آل بيت سيدنا محمد، فإن آل البيت ظلموا وأضطهدوا في كل بلد ذهبوا إليه حتي في مكة والمدينة ولم ينعموا بالأمن والأمان والحصانة إلا بين شعب مصر.

التبي اختار اسم الحسن بوحي من الله

وأضاف عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، أن النبي الله صلى الله عليه وسلم أختار لسيدنا الحسين كل شيئ، فإن رسول الله هو الذي سمي سيدنا الحسين، مؤكدا أنه عندما دخل النبي على سيدنا علي فقال له يا علي بما تسميه فقال له علي سميته “حربا ” يا رسول الله لأن سيدنا على بن أبي طالب كان الفارس المغوار الذي لا يشق له غبار فكانت عادات العرب أن تخلع من صفاتهم على أسماء أبنائهم حتي يصيروا مثلهم، فقال له النبي الصلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أسميه حسينا، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أسماه بوحي من الله.

ولفت الشيخ احمد البصيلي، إلى أن أسم الحسين لم يورد أيام الجاهلية، وقد سمي النبي صلى الله عليه وسلم أحفاده" الحسن والحسين" بأمر من الله وهما من أسماء أهل الجنة، مضيفا أن النبي صلي الله عليه وسلم حنك سيدنا الحسين فكان اول شيئ يدخل جوف سيدنا الحسين هو "ريق سيدنا النبي".