محافظات مصر تتحدث عن "فضائل الصلاة على النبي"

في أسبوع الفضائل..

أقيمت فعاليات اليوم الثاني للأسبوع الثقافي (أسبوع الفضائل) في ‏سبع وعشرين ‏محافظة الاثنين ١٤ أغسطس 2023م، حيث تناول الأسبوع الثقافي الحديث عن: "فضائل الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم)"، بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

وقد أكد العلماء أن فضل الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) عظيم، وما عسى أن يقول قائل في سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وفي أخلاقه وشمائله، وهو الذي زكى ربه (عز وجل) لسانه (صلى الله عليه وسلم) فقال: "وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى"، وزكى بصره (صلى الله عليه وسلم) فقال: "مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى"، وزكى فؤاده (صلى الله عليه وسلم) فقال: "مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى"، وزكى عقله (صلى الله عليه وسلم) فقال: "مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى"، وزكى معلمه (صلى الله عليه وسلم) فقال: "عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى"، وزكى خلقه (صلى الله عليه وسلم) فقال: "وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ"، وزكاه كله (صلى الله عليه وسلم) فقال: "لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ"، وأن رب العزة (تبارك وتعالى) صلى على النبي (صلى الله عليه وسلم) بنفسه، حيث يقول سبحانه: "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا"، وجاء التعبير بالفعل المضارع ليفيد التجدد والاستمرار، وعظم لنا الأجر والثواب، حيث يقول (صلى الله عليه وسلم): "مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً، صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْرًا"، وأن ربنا (عز وجل) علمنا الأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم): حيث يقول سبحانه: "لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا"، بل ادعوه بوصفه بالنبوة والرسالة، فرسول الله (صلى الله عليه وسلم) سيدنا وسيد آبائنا وسيد أجدادنا وسيد أبنائنا وسيد أحفادنا وسيد الخلق أجمعين إلى أن تقوم الساعة.

أماكن إقامة الأسبوع الثقافي

جدير بالذكر أن الأسبوع الثقافي أقيم بالمحافظات التالية:

ففي مديرية أوقاف القاهرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السيدة نفيسة ( رضي الله عنها).

وفي محافظة المنيا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد إبراهيم الدسوقي تلة.‎

وفي محافظة البحر الأحمر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرحمن.

وفي محافظة دمياط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد البحر.‎

وفي محافظة شمال سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السلام أبو صقل.

وفي محافظة الدقهلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الزيادي.‎

وفي محافظة جنوب سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الحسن الشاذلي.

وفي محافظة بورسعيد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العظيم.‎

وفي محافظة الإسماعيلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد النور.‎

وفي محافظة مطروح أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرمل بسيوة.

وفي محافظة القليوبية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرحمن الرحيم.‎

وفي محافظة قنا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الخزان.‎

وفي محافظة البحيرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الغفران.‎

وفي محافظة المنوفية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سيدي يوسف تلوانه.‎

وفي محافظة الغربية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العابد قطور.‎

وفي محافظة الإسكندرية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد رقي الإسلام.

وفي محافظة الشرقية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد النصر الكبير.‎

وفي محافظة أسيوط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد التوحيد.‎

وفي محافظة أسوان أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد ناصر الميدان.‎

وفي محافظة الوادي الجديد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد زمزم.‎

وفي محافظة بني سويف أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الحاج تمام.‎

وفي محافظة الجيزة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الإمام علي بن أبي طالب.‎

وفي محافظة الفيوم أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد عبد العزيز الجزار.‎

وفي محافظة سوهاج أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المؤسسة الإسلامية.‎

وفي محافظة كفر الشيخ أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشرقي.‎

وفي محافظة الأقصر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد النور طيبة.‎

وفي محافظة السويس أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبو بكر الصديق ( رضي الله عنه).