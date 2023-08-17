"ثقافة أسيوط" تلقى الضوء على تلوث الهواء
أقام بيت ثقافة أبنوب، محاضرة تثقيفية بعنوان "تلوث الهواء" بالتعاون مع إدارة أبنوب التعليمية
وتناولت المحاضرة أهمية مكافحة تلوث الهواء وتأثيره على صحة الإنسان والكائنات الحية. وأوضح أن تلوث الهواء يحدث عندما يحتوي الهواء على مواد وعناصر ضارة في الغلاف الجوي، مما يسبب أضرارًا للبيئة والكائنات الحية ويهدد الصحة العامة.
كما سلطت الضوء على أهم مصادر تلوث الهواء هي الانبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود الأحفوري مثل النفط والفحم، التي تستخدم في المصانع ومحطات الكهرباء والأفران وعوادم السيارات وبعض الملوثات الهوائية المنتجة من هذه الانبعاثات مثل ثاني أكسيد الكربون، وأول أكسيد الكربون، وأكاسيد النيتروجين، وحرق المخلفات الصلبة والزراعية.
وتم تناول نتائج تلوث الهواء على الكائنات الحية قد تتضمن التعرض للأمراض الصدرية مثل التهاب الرئتين وحساسية الصدر. كما أشار إلى أن تلوث الهواء بالغازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان يساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجة الحرارة، مما يؤثر بشكل كارثي على الإنسان والبيئة والمحاصيل الزراعية.
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