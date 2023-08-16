"ثقافتنا في اجازتنا".. عرض فني لفرقة الآلات الشعبية بالقوصية

شهد بيت ثقافة القوصية برئاسة ياسر ماهر عرضاً فنياً مميزاً لفرقة بيت ثقافة القوصية للآلات الشعبية، حيث قدمت المجموعة مجموعة من التابلوهات التراثية التي نالت إعجاب الجمهور.

جاء العرض الفني في إطار توجيهات وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة نيفين الكيلاني، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، وبإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، حيث قام فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي بتنظيم هذا الحدث الثقافي.

"ثقافتنا في اجازتنا"

تضمنت فعاليات برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، وعلى رأسها العرض الفني لفرقة بيت ثقافة القوصية للآلات الشعبية.

قدمت الفرقة مجموعة من التابلوهات التراثية التي تعكس تراث وثقافة المنطقة. واستطاعت هذه التابلوهات الفنية أن تثير إعجاب الحضور، حيث أبدى الجمهور إعجابه الشديد بجمالية الأعمال وفنية التفاصيل. تمتلك هذه التابلوهات قيمة تاريخية كبيرة، حيث تحكي قصصاً من الماضي وتحمل في طياتها تراث وذكريات القوصية.

شكل العرض الفني فرصة هامة للتعريف بتراث المنطقة والمحافظة عامة، كما ساهم في تعزيز الانتماء المجتمعي والحفاظ على الهوية الثقافية. بالإضافة إلى ذلك، قدمت الفرقة عرضًا فنيًا مبتكرًا ومُلهِمًا يعكس موهبتهم وجهودهم في الحفاظ على التراث الشعبي وتقديمه بطرق فنية معاصرة.

تعكس هذه المبادرات الثقافية التي ينظمها فرع ثقافة أسيوط الحرص على تعزيز الحياة الثقافية في المحافظة وتشجيع المواهب الفنية الشابة. وتأتي هذه الفعاليات ضمن سلسلة فعاليات برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد، الذي يهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية للجمهور خلال عطلات الصيف.

يعد بيت ثقافة القوصية واحدًا من المراكز الثقافية المهمة في محافظة أسيوط، حيث يسعى دائمًا لتعزيز التواصل الثقافي والفني مع المجتمع المحلي من خلال تنظيم فعاليات تثقيفية وترفيهية متنوعة. ومع تنظيمه العديد من العروض الفنية والحفلات الموسيقية، يسهم بيت ثقافة القوصية في نشر الوعي الثقافي والحفاظ على تراث المنطقة.

عرض فني لفرقة الآلات الشعبية بالقوصية

عرض فني لفرقة الآلات الشعبية بالقوصية

عرض فني لفرقة الآلات الشعبية بالقوصية

عرض فني لفرقة الآلات الشعبية بالقوصية

عرض فني لفرقة الآلات الشعبية بالقوصية