أنشطة ثقافية وفنية متنوعة للأطفال بمدينة موشا

عقدت مكتبة آل عابدين بمدينة موشا مسابقات ثقافية متنوعة برئاسة ياسر عبداللاه، وذلك في إطار توجيهات وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وبتنسيق من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، وإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

أقام فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي هذه المسابقات التي شملت مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

شهدت المسابقات مشاركة العديد من الأطفال الذين تنافسوا على الإجابات الصحيحة في مجالات مختلفة. تم طرح أسئلة في مجالات الثقافة العامة والأدب والتاريخ والعلوم. وقد كانت المسابقات فرصة رائعة للأطفال لاختبار معارفهم ومهاراتهم الثقافية.

وفي نهاية المسابقات، تم تكريم الفائزين بجوائز رمزية، تقديرًا لمشاركتهم الفعّالة في هذه الفعالية الثقافية. حظي الأطفال الفائزين بتقدير وتشجيع من قبل الحاضرين، ما يؤكد على أهمية دعم مثل هذه الأنشطة التربوية والثقافية التي تساهم في تنمية مواهب الأطفال وتعزيز معارفهم.

تأتي هذه المسابقات ضمن جهود فرع ثقافة أسيوط لتنظيم فعاليات ترفيهية وتثقيفية خلال فترة الإجازة الصيفية، بهدف تنمية الثقافة والمعرفة بين أبناء المدينة وتوفير بيئة ثقافية مثرية لهم.

إن نجاح هذه المسابقات يعكس التفاعل والاهتمام الكبير من قبل الأطفال وأولياء الأمور، ويعزز من دور مكتبة آل عابدين في تنظيم فعاليات ثقافية هادفة وممتعة تسهم في بناء شخصية الطفل وتثري معارفه.

ثقافة موشا تعقد انشطة ثقافية فنية متنوعة للأطفال

ثقافة موشا تعقد انشطة ثقافية فنية متنوعة للأطفال

ثقافة موشا تعقد انشطة ثقافية فنية متنوعة للأطفال

ثقافة موشا تعقد انشطة ثقافية فنية متنوعة للأطفال

ثقافة موشا تعقد انشطة ثقافية فنية متنوعة للأطفال

ثقافة موشا تعقد انشطة ثقافية فنية متنوعة للأطفال

ثقافة موشا تعقد انشطة ثقافية فنية متنوعة للأطفال