في إطار التوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني وبإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، تم تنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية في فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي ضمن برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

استقبل قصر ثقافة أبوتيج برئاسة محمود على بيوض مجموعة من الأطفال، حيث تم تنفيذ عدة فعاليات ثقافية وفنية ضمن برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

بدأت الفعاليات بجولة للأطفال في قاعة الهوايات والأنشطة، حيث قدموا بعض الألعاب الترفيهية بإشراف عائشة العطيفي وبمشاركة صالح محمد. تم أيضًا تنظيم ورشة تطريز يدوي قدمتها الأستاذة راوية محمد لتعريف الأطفال بفن التطريز وتعليمهم بعض الأساسيات.

اختتمت فعاليات اللقاء بتنظيم ورشة فنية للأطفال، قدمها الفنان أسامة المنصوري. قام المنصوري بشرح مفصل لمبادئ الرسم البسيطة والتلوين، وتم اكتشاف بعض الموهوبين في مجال الرسم خلال الورشة.

تهدف هذه الفعاليات إلى تعزيز المشاركة الثقافية والفنية للأطفال في فصل الصيف، من خلال تنظيم فعاليات متعددة تساهم في تنمية مهاراتهم الفنية والإبداعية. يعد برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" فرصة ممتازة للأطفال للاستمتاع بأنشطة ترفيهية ثقافية مفيدة في فصل الصيف، وذلك في إطار التوجيهات الحكومية لتعزيز النشاط الثقافي والفني داخل الأراضي المصرية.

وتعتبر مبادرة الهيئة العامة لقصور الثقافة في تنظيم هذه الفعاليات في فروعها المختلفة في جميع أنحاء مصر، بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، خطوة هامة نحو تعزيز الثقافة والفن وتطوير المجتمع وإثراء حياة الأطفال بهذه الفعاليات الممتعة والتعليمية.

يوم ترفيهي ثقافي فني متكامل بثقافة أبوتيج

يوم ترفيهي ثقافي فني متكامل بثقافة أبوتيج

يوم ترفيهي ثقافي فني متكامل بثقافة أبوتيج

يوم ترفيهي ثقافي فني متكامل بثقافة أبوتيج

يوم ترفيهي ثقافي فني متكامل بثقافة أبوتيج

يوم ترفيهي ثقافي فني متكامل بثقافة أبوتيج

يوم ترفيهي ثقافي فني متكامل بثقافة أبوتيج

يوم ترفيهي ثقافي فني متكامل بثقافة أبوتيج

يوم ترفيهي ثقافي فني متكامل بثقافة أبوتيج

يوم ترفيهي ثقافي فني متكامل بثقافة أبوتيج