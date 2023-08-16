قام فرع ثقافة أسيوط، في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، بتنظيم باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في أجازتنا" للموسم الصيفي الجديد، بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

أُقام بيت ثقافة منفلوط، برئاسة الشاعر بهاء توفيق، محاضرة ثقافية بعنوان "النيل والحياة"، احتفالًا بذكرى وفاء نهر النيل، وذلك بمقر البيت. تحدث فيها الأديب إيهاب كامل الصراف، مدير مدرسة بإدارة منفلوط التعليمية، عن قيمة نهر النيل عبر التاريخ. فمنذ القدم، كان النيل هو مصدر حضارات مصر المتواصلة وما زال حاضرًا في عصرنا الحالي.

تناول الصراف، خلال المحاضرة، أهمية نهر النيل في تراث مصر، ومدى تأثيره على الحضارة المصرية منذ فجر التاريخ. وقد استشهد بمقولة المؤرخ هيرودوت، التي وصف فيها مصر بأنها هبة النيل. كما تطرق إلى دور نهر النيل في إلهام الأدباء والمبدعين، حيث كتب له العديد من الكتاب وغنى له المطربون.

وتطرق الصراف أيضًا للحديث عن وضع سد النهضة ومدى تأثيره على تدفق مياه النيل في مصر، بالإضافة إلى قيمة سد السد العالي وبحيرة السد. وذكر أيضًا أهمية الحفاظ على هذا النهر العظيم وتوظيفه بشكل مستدام لضمان استدامة الموارد المائية في مصر.

يهدف هذا النشاط الثقافي إلى تعزيز الوعي حول أهمية النيل في حياة الشعب المصري وتعزيز الروح الوطنية والانتماء لتراثنا الثقافي الغني. وتأتي هذه المحاضرة كجزء من برنامج الفعاليات التي تنظمها هيئة قصور الثقافة لإثراء الحياة الثقافية في محافظة أسيوط، وتشجيع المهتمين على استكشاف وفهم قصص وتاريخ نهر النيل.

يستمر برنامج "ثقافتنا في أجازتنا" على مدار فصل الصيف، حيث ستقام مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية في مختلف المحافظات المصرية، بهدف تعزيز الثقافة والتراث وتوفير بيئة ثقافية مثيرة للجمهور للاستمتاع بأوقات

ثقافة منفلوط تحتفي بذكري وفاء نهر النيل

ثقافة منفلوط تحتفي بذكري وفاء نهر النيل