فيتامين مهم نقصه يهدد الرئة بأمراض خطيرة.. أطباء يحذرون

توصلت دراسة دنماركية حديثة إلى وجود صلة بين نقص فيتامين K وضعف صحة الرئة، مشيرة إلى أن هذا الفيتامين عبارة عن مجموعة من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم لتخثر الدم لشفاء الجروح، بالإضافة إلى تعزيز صحة العظام.

تأثير نقص فيتامين K على الرئة:

ووفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف إنديا"، أجرى في هذه الدراسة حوالي 4 آلاف مشارك، تتراوح أعمارهم بين 24 و77 عامًا، اختبارًا لوظائف الرئة وأعطوا عينات من الدم، وذلك للمساعدة في تشخيص بعض حالات الرئة ومراقبتها عن طريق قياس كمية الهواء التي يمكنك زفيرها.

تأثير نقص فيتامين K على الرئة

وكشفت البيانات أن علامة الدم المنخفضة لفيتامين K كان لها سعة رئوية منخفضة في اختبار قياس التنفس، وكان المشاركون الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين K أكثر عرضة للقول إنهم يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، أو الربو، أو الصفير.

وخلصت نتائج الدراسة إلى أن فيتامين K قد يلعب دورًا في الحفاظ على صحة الرئتين، وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لمعرفة ما إذا كان الأشخاص الذين يعانون من أمراض الرئة سيستفيدون من تناول مكملات فيتامين ك.

وأوصى الأطباء بضرورة تضمين النظام الغذائي ببعض المصادر الصحية والغنية بفيتامين K والتي تشمل السبانخ، واللفت، والخردل الأخضر، والكرنب، وخضار اللفت، والبروكلي، والكرنب، والجرجير.

كما أوضح الأطباء بعض العلامات التي تشير إلى نقص فيتامين ك ولا ينبغي تجاهله، فكانت أبرزها حدوث نزيف مفرط قد يحدث حتى في مناطق أخرى غير موضع الجرح، أو الجرح، وقد يكون النزيف واضحًا أيضًا إذا تعرض الشخص للكدمات بسهولة، أو أصيب بجلطات دموية صغيرة تحت أظافره، أو نزيفًا في الأغشية المخاطية التي تبطن مناطق داخل الجسم، وينتج البراز الذي يبدو أسودًا داكنًا ويحتوي على بعض الدم.