انتهت محافظة الوادي الجديد، من أعمال تسليم المقار الخاصة بكل مديرية، في إطار الاستعدادات الجارية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة لمحافظة الوادي الجديد، وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ اللواء محمد الزملوط.

يأتي ذلك في إطار هذه التوجيهات، تم تنفيذ تسليم المرحلة الأولى من المديريات الخدمية المنتقلة للعاصمة والتي تضم مديريات الشباب والرياضة والإسكان والتموين والطب البيطري والصحة والزراعة.

وفقًا لتصريحات المسؤولين، فإنه تم بدء عملية تسكين العاملين بالمكاتب الخاصة بكل مديرية في مبنى المديريات. كما تجرى حاليًا التجارب النهائية لتشغيل المرافق وضمان استعدادها التام للاستخدام. هذه الخطوات تأتي في إطار الاستعداد للانتقال الفعلي للمديريات والموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة قبل نهاية الشهر الجاري.

وأكد اللواء دكتور محمد الزملوط، أهمية هذه الإجراءات، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار التحضيرات الجارية لتحقيق رؤية وتوجيهات القيادة العليا بنقل المرافق الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وأعرب عن ثقته في أن هذا الانتقال سيسهم في تحسين خدمات المواطنين وتعزيز التنمية في المحافظة.

وتُعد العاصمة الإدارية الجديدة مشروعًا استراتيجيًا هامًا للحكومة، حيث تسعى إلى تخفيف الضغط على العاصمة الحالية وتحسين جودة الحياة بالمحافظة. تواصل السلطات المحلية بالوادي الجديد العمل على قدم وساق لضمان انتقال سلس للمرافق والإدارات الحكومية، وتوفير جميع الخدمات اللازمة للعاملين والمواطنين في العاصمة الإدارية الجديدة بهدف تحقيق التنمية المستدامة في المحافظة

تنفيذ تسليم المرحلة الأولى من المديريات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة بالوادي الجديد

تنفيذ تسليم المرحلة الأولى من المديريات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة بالوادي الجديد

تنفيذ تسليم المرحلة الأولى من المديريات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة بالوادي الجديد

تنفيذ تسليم المرحلة الأولى من المديريات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة بالوادي الجديد

تنفيذ تسليم المرحلة الأولى من المديريات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة بالوادي الجديد

تنفيذ تسليم المرحلة الأولى من المديريات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة بالوادي الجديد