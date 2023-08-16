مكتبة المنفلوطي تناقش كتاب " طه حسين وفكره في ميزان الإسلام "

نظم فرع ثقافة أسيوط، برئاسة ضياء مكاوي، باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في أجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

وشهدت مكتبة المنفلوطي العامة برئاسة محمود عبد العزيز مكرم الله ندوة مكتبية لمناقشة كتاب "طه حسين حياته وفكره في ميزان الإسلام" من تأليف أنور الجندي، وذلك بمقر المكتبة.

حضرت الندوة عددًا من الأكاديميين والمثقفين، حيث تحدث فيها الدكتور يحيى محمد محمود، مفتش بالأزهر الشريف. قدم الدكتور محمود نقاشًا شاملاً عن حياة طه حسين، وناقش بعض كتاباته وبعض الأمور التي تطرق إليها من الناحية الاجتماعية والأدبية والإسلامية. كما قدم نبذة مختصرة حول المفاهيم الأساسية التي تطرق إليها الكتاب.

وتناولت الندوة أيضًا عديدًا من جوانب حياة طه حسين التي تشمل رحلته العلمية والأكاديمية وفترة عمله كوزير للتعليم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الطريقة التي شكل بها طه حسين وجهة نظره في توفير التعليم الجامعي للجميع بغض النظر عن الجنس أو الديانة.

وتعد هذه الندوة فرصة هامة للقراء والمهتمين بالثقافة العربية لتوسيع معرفتهم بحياة طه حسين وفهم تأثيره وإسهاماته الثقافية. وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الفعاليات الثقافية التي تنظمها فروع ثقافة أسيوط في إطار جهودها لنشر الثقافة والتعليم في المجتمع.

مكتبة المنفلوطي العامة تناقش كتاب " طه حسين وفكره في ميزان الإسلام "

مكتبة المنفلوطي العامة تناقش كتاب " طه حسين وفكره في ميزان الإسلام "

مكتبة المنفلوطي العامة تناقش كتاب " طه حسين وفكره في ميزان الإسلام "

مكتبة المنفلوطي العامة تناقش كتاب " طه حسين وفكره في ميزان الإسلام "

مكتبة المنفلوطي العامة تناقش كتاب " طه حسين وفكره في ميزان الإسلام "