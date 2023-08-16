تحظى الورشة التدريبية للخط العربي، التي يقدمها المدرب رفعت فرغلى، في قصر ثقافة ديروط بمحافظة أسيوط، باهتمام وإقبال كبير من قِبَل المشاركين. وتندرج هذه الورشة ضمن سلسلة الفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها فرع الثقافة في أسيوط، برئاسة ضياء مكاوي، في إطار برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

تأتي هذه الورشة استجابة لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني. وتهدف إلى تعزيز وتنمية مهارات المشاركين في فن الخط العربي، من خلال تعلم طرق كتابة الحروف بأساليب مختلفة مثل خط الرقعة والنسخ.

ويتناول المدرب رفعت فرغلى في الورشة شرحًا مفصلاً عن تقنيات الكتابة في الخط العربي، من خلال تعليم الأساليب والقواعد الأساسية للحروف المكتوبة بخط الرقعة والنسخ. ويوجه المدرب المشاركين للتدرب والتطبيق العملي على كتابة الحروف باستخدام هذين النمطين.

وتشكل هذه الورشة فرصة ذهبية للمهتمين بفن الخط العربي في الحصول على تدريب مكثف وشامل على أساسيات هذا الفن التقليدي. كما توفِّر المادة التدريبية والأدوات المستخدمة خلال الورشة، مما يسهم في تهيئة المشاركين لاكتساب المهارات التقنية والإبداعية اللازمة لكتابة الحروف بطرق فنية راقية.

وتعد هذه الورشة من بين عدد من الفعاليات الثقافية والفنية التي تنظمها فروع الثقافة في إقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة الكاتب محمد نبيل، ضمن برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" للموسم الصيفي الجديد. وتهدف هذه الفعاليات إلى إثراء المشهد الثقافي والفني في المنطقة، وتوفير بيئة ثقافية متنوعة ومثرية للمجتمع المحلي.

إقبال متزايد على فعاليات ورشة الخط العربي بقصر ثقافة ديروط

إقبال متزايد على فعاليات ورشة الخط العربي بقصر ثقافة ديروط

إقبال متزايد على فعاليات ورشة الخط العربي بقصر ثقافة ديروط