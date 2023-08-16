شهد قصر ثقافة ساحل سليم برئاسة محمود أحمد عبد العال إنطلاق أولى فعاليات "ابنتي الغالية"، وذلك في إطار المبادرة التعليمية التي تقدمها جمعية فرصة لتنمية المجتمع بساحل سليم. تهدف هذه المبادرة إلى تحسين قدرة طلاب المرحلة الابتدائية على القراءة والكتابة.

تأتي هذه الفعالية ضمن توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، وبإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

وقام فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي بتنظيم باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية في إطار برنامج "ثقافتنا في أجازتنا" للموسم الصيفي الجديد. وساهمت هذه الفعاليات في إثراء المحتوى الثقافي والترفيهي المقدم للمجتمع المحلي.

وتعتبر مبادرة "ابنتي الغالية" فرصة لتعزيز القدرات القرائية والكتابية لطلاب المرحلة الابتدائية، حيث يتم تقديم دروس تعليمية وورش عمل تهدف إلى تعزيز مهارات القراءة والكتابة، وذلك من خلال استخدام أساليب وأدوات تعليمية مبتكرة ومشوقة.

وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع الطلاب على قراءة الكتب والروايات المناسبة لعمرهم، وتنمية حب القراءة لديهم. كما يتم تقديم جوائز وتكريم للطلاب المشاركين الذين يظهرون تحسنًا في مستواهم القرائي.

ولاقت الفعالية استحسانًا كبيرًا من قبل الطلاب وأولياء الأمور، حيث أعربوا عن تقديرهم لهذه المبادرات التعليمية والتربوية التي تساهم في تطوير قدرات ومهارات الأطفال.

وتستمر فعاليات "ابنتي الغالية" على مدار الصيف، ومن المتوقع أن تشهد استمرارية الإقبال والمشاركة الواسعة من قبل طلاب ساحل سليم. إن تنظيم هذه الأنشطة الثقافية في إطار برنامج "ثقافتنا في أجازتنا" ينمي الروح التعليمية لدى الطلاب ويسهم في تعزيز قدراتهم وانفتاح آفاقهم.

وتعمل هذه الفعاليات على دعم المجتمع المحلي وتعزيز الترابط الاجتماعي، حيث تلتقي الأسر والأطفال في أجواء تفاعلية ثقافية تحمل رسائل تربوية هامة. ويأمل القائمون على هذه المبادرة في أن تستمر لتعزز من مهارات الطلاب وتنمي فيهم حب القراءة والكتابة.

ثقافة ساحل سليم تطلق أولى فعاليات مبادرة ابنتي الغالية

ثقافة ساحل سليم تطلق أولى فعاليات مبادرة ابنتي الغالية

ثقافة ساحل سليم تطلق أولى فعاليات مبادرة ابنتي الغالية

ثقافة ساحل سليم تطلق أولى فعاليات مبادرة ابنتي الغالية

ثقافة ساحل سليم تطلق أولى فعاليات مبادرة ابنتي الغالية