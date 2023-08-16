أمريكا تفرض عقوبات على منظمة بيئية بدعوى دعم حزب الله

فرضت "وزارة الخزانة الأمريكية"، عقوبات على المنظمة البيئية اللبنانية "أخضر بلا حدود" ورئيسها زهير نهلا، بدعوى تقديمها الدعم والغطاء لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، مساء اليوم الأربعاء.

وقالت وزارة الخزانة إن "مراكز أخضر بلا حدود يديرها عناصر من حزب الله، ويعملون كغطاء لمستودعات وأنفاق الذخيرة"، مضيفة أن "العاملين في المواقع منعوا قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان من الوصول إلى المناطق التي تمتلك الأمم المتحدة سلطة الوصول إليها".

أخضر بلا حدود

وتعتبر "أخضر بلا حدود" منظمة غير حكومية تأسست عام 2013، تهدف إلى حماية المناطق الخضراء في لبنان وزراعة الأشجار.

وقال رئيس "أخضر بلا حدود" زهير نهلا، في يناير الماضي: "لسنا ذراعا لأحد.. نحن جمعية بيئية نعمل من أجل جميع الناس ولسنا مسيسين".

من ناحية أخرى، قال موقع "أكسيوس" إن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، سيرسل أحد مساعديه المقرّبين إلى واشنطن الأسبوع المقبل لإجراء محادثات في البيت الأبيض.

وأكد الموقع الأمريكي نقلا عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين أن المحادثات ستكون حول مسعى إدارة الرئيس بايدن للتوصل إلى صفقة ضخمة مع السعودية يمكن أن تشمل اتفاقية تطبيع مع تل أبيب.

ونقل الموقع عن تلك المصادر قولها "إنه من المتوقع أن يصل وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر الأسبوع المقبل ويعقد اجتماعات في البيت الأبيض يوم 17 أغسطس".

ومن المتوقع أن يلتقي ديرمر بمستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، وكذلك مستشار بايدن الأول للشرق الأوسط بريت ماكغورك، وكبير مستشاري الرئيس للطاقة، آموس هوكستين.

وأشار الموقع إلى أن ثلاثتهم (سوليفان، ماكغورك، وهوكستين) هم المسؤولون الرئيسيون الذين يقودون الجهود الدبلوماسية الأمريكية مع السعودية.

وزار مسؤولو البيت الأبيض السعودية مرتين خلال الأسبوعين الماضيين ومن المتوقع أن يطلعوا ديرمر على محادثاتهم مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.