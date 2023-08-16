تحت شعار دعم المرأة المصرية في كل المجالات، نظم قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر ورشة عمل في مجال التفصيل والخياطة بإشراف مصممة الأزياء حفيظة سعد.

تأتي هذه الورشة في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، بالإضافة إلى إشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

حضر المصممة حفيظة سعد وقدمت شرحًا مفصلاً لبدايات التفصيل والخياطة، حيث تناولت طرق القص على الباترون واستخدام أدوات الخياطة المبدئية. قدّمت سعد شرحًا عمليًا لكيفية تنفيذ القص على الباترون وأخذ المقاسات وتفصيل الشكل البدائي للقطعة قبل البدء بتنفيذها بالكامل. كما شرحت أيضًا كيفية استخدام ماكينة الخياطة وأدوات القص على البارترون.

وتأتي هذه الورشة ضمن باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي، استجابة لدعوات تعزيز مشاركة المرأة المصرية في مختلف المجالات. إن انطلاق هذه الورشة يشير إلى الاهتمام المستمر بتمكين المرأة وتطوير قدراتها في مجالات جديدة، مما يساهم في تحسين دورها في المجتمع والاقتصاد.

وبحضور حشد من النساء المهتمات بمجال التفصيل والخياطة، تم تنفيذ هذه الورشة بنجاح. وأعربت المشاركات عن سعادتهن بهذه الفعالية، التي تعد فرصة لهن لتعلم وتطوير مهاراتهن في هذا الحقل. تمنى الحضور أن تستمر هذه الورشة وتواصل تنظيم مثل هذه الفعاليات التعليمية والثقافية لدعم وتطوير المواهب المصرية.

بهذه الطريقة، تستمر وزارة الثقافة في دورها الحيوي في تشجيع الابداع والتطوير الثقافي والفني في مصر، وتؤكد التزامها بدعم المرأة المصرية وتمكينها في جميع المجالات، بما يسهم في تعزيز قدراتها وتحسين مكانتها في المجتمع.

استمرار فعاليات ورش التفصيل والخياطة بقصر ثقافة جمال عبدالناصر باسيوط

استمرار فعاليات ورش التفصيل والخياطة بقصر ثقافة جمال عبدالناصر باسيوط

استمرار فعاليات ورش التفصيل والخياطة بقصر ثقافة جمال عبدالناصر باسيوط

استمرار فعاليات ورش التفصيل والخياطة بقصر ثقافة جمال عبدالناصر باسيوط

استمرار فعاليات ورش التفصيل والخياطة بقصر ثقافة جمال عبدالناصر باسيوط