اتحاد الصناعات: مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ والكوارتز بالسخنة دليل توجه الدولة لتوطين الصناعة

أكد الدكتور مهندس علي سليم عضو اتحاد الصناعات المصرية واستشاري التصنيع، أن ملف توطين الصناعة يعد أحد أهم أسس الاقتصاد العصري، ولذلك يتطلب توافر كوادر فنية وعلمية وبحثية وأمور تتعلق بمراقبة الجودة، وتوفير العنصر البشري المدرب بجانب تطوير البنية التحتية.

وأضاف سليم، في تصريحات له، أنه من الضرورة ربط مناهج التعليم وبالأخص التعليم الفنى بسوق العمل، منوها إلي أنه خلال السنوات الماضية تم إطلاق وبناء أكثر من منطقة صناعية وذلك بالتوازي مع احياء الصناعات التى تمتلك فيها مصر مميزات تنافسية مثل صناعة الغزل والجلود.

ملف الصناعة يمثل حاليا أولوية قصوى للدولة

وأشار سليم إلى أن ملف الصناعة يمثل حاليا أولوية قصوى للدولة وهدفا استراتيجيا لانه يوفر فرص العمل للشباب إضافة إلى أنه يقلل الاستيراد ويزيد من فرص التصدير

وقال سليم، إن الدولة عملت على توطين الصناعة المحلية وبدأت فى الاستفادة من مواردها الطبيعية وقامت على تصنيعها بدلا من تصديرها كمادة خام حتى يتثنى لها الاستفادة من ثرواتها الطبيعية بإضافة قيمة لها عبر تصنيعها محليا.

وأضاف عضو اتحاد الصناعات المصرية أن ملف الرمال السوداء كان على رأس اهتمام الدولة وتم افتتاح مصانع منتجات الرمال السوداء فى كفر الشيخ والذي يعد واحد من مجموعة مصانع لاستخلاص المعادن والخامات الصناعية من الرمال السوداء التى كان يتم تصديرها بثمن بخس وتم افتتاح هذا المصنع

وأردف عضو اتحاد الصناعات المصرية، أن نفس الأمر حصل فى افتتاح المجمع الصناعي لإنتاج الكوارتز بالعين السخنة والذي افتتحه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى مايو المنصرم وذلك تنفيذا لاستراتيجية توطين الصناعة وزيادة التنافسية العالمية من خلال الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية

وأختتم سليم قائلا، إن الدولة عملت على توطين صناعة الدواء وتصنيعه محليا لتحقيق الاكتفاء الذاتي منه وذلك من خلال إنشاء مدينة الدواء التى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى أبريل ٢٠٢١ بهدف انتاج الادوية بشكل علمي ومشروع تصنيع مشتقات البلازما حيث يتم توفير الدواء محليا بنسبة تتعدى ال٩٣% من احتياجات السوق المحلي ووصل حجم استثمارات قطاع الدواء فى مصر إلى ١١٠ مليارات جنيه.