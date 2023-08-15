لخدمة الصناعة المصرية.. 5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية

تهتم الدول المصرية بكافة مؤسساتها، بالصناعة وتأهيل طلاب المدارس والشباب لاتقان الحرف التي يحتاجها سوق العمل، إذ تعد الصناعات هي سبيل الأمم نحو التطور والتقدم، لذا تتجه وزارة التربية والتعليم نحو المدارس التكنولوجية والتطبيقية لتخريج أجيال منتجة قادرة على التطوير.

وفي هذا السياق، شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحسن شحاتة وزير العمل، مساء أمس، توقيع 5 اتفاقيات تعاون مع اتحاد الصناعات المصرية ومبادرة "ابدأ" لإطلاق 5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية جديدة.

وفي هذا التقرير، تنشر "الوفد" مدارس التكنولوجيا التطبيقية الجديدة، وتخصصاتها.

المدارس التكنولوجية التطبيقية الجديدة

مدرسة البنك الأهلي المصري لتكنولوجيا الصناعات الغذائية، وتخصصاتها:- (ميكانيكا وكهرباء، ومراقبة جودة وسلامة الغذاء).

مدرسة بنك مصر لتكنولوجيا صناعة الأدوية.

مدرسة بنك مصر لتكنولوجيا صناعة الأخشاب والأثاث بمحافظة الجيزة، وتخصصات:- (تنفيذ أثاث طبيعي وصناعی، دهانات الاخشاب، التنجيد، إنتاج قطع أثاث خشبية يدوية قبل الفك والتركيب).

مدرسة بنك مصر لتكنولوجيا صناعات مواد البناء بمحافظة بني سويف، وتخصصاتها:- (فحص واختيار بلوكات الرخام، الصيانة العامة لخطوط الجلي، صيانة شاسيهات SPD).

مدرسة البنك الأهلي المصري لتكنولوجيا الصناعات الميكانيكية والكهربية بمحافظة القاهرة، وتخصصاتها (ميكانيكا، صناعات كهربية، ميكنة خطوط إنتاج، ميكاترونيكس).