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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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بسمة وهبة: السيسي تحدث بوضوح وشفافية وسط أهالي ومشايخ مطروح (فيديو)

بسمة وهبة
بسمة وهبة

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ كل محافظات الجمهورية تشهد تطويرا كبيرا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثل مطروح والصعيد والدلتا، وليس القاهرة والجيزة فقط.

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وأضافت بسمة وهبة، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "الصورة أبلغ شيء يدل على الحقيقة، وخلال الفترة المقبلة سيتم بذل جهد كبير لتطوير محافظة مطروح رغم الإنجازات التي شهدتها السنوات الماضية".

 الرئيس دعا أهل مطروح للحفاظ على هذا الإنجاز الذي تحقق

وتابعت بسمة وهبة: "دعا الرئيس أهل مطروح للحفاظ على هذا الإنجاز الذي تحقق، وقال لأهالي مطروح إن أي منطقة يتم تطويرها ستشهد مدارس ومناطق صناعية ومستشفيات وكل الخدمات التي تحتاجها".

وأوضحت: "التغيير لا يهتم بالشكل فقط، ولكن الشيء الأهم هو صحة المواطن وآدمية الناس"، لافتةً إلى أن العالم يواجه أزمة لا جدال فيها، والرئيس السيسي تحدث بوضوح وشفافية اليوم وسط أهالي ومشايخ مطروح عن التغييرات ومستقبل البلد.

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