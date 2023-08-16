بخاخ أنف يُحدث ثورة في علاج مرض خطير ليس له دواء

أثبتت دراسة طبية حديثة أن مرضى ألزهايمر الذين يستخدمون بخاخ الأنسولين في الأنف، كانوا أكثر عرضة لتذكر قوائم الكلمات وأسماء الأشياء، بعدما ساعد على تحسين الذاكرة لديهم.

تأثير رذاذ الأنسولين في الأنف على ذاكرة مرضى ألزهايمر:

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بمجرد ضخ الهرمون في الأنف، يتم امتصاصه في مجرى الدم ويٌنقل إلى الدماغ، حيث يزيل الترسبات الضارة، المسماة لوحة الأميلويد، والتي يعتقد أنها مسؤولة عن الحالة المستعصية.

تأثير رذاذ الإنسولين في الأنف على ذاكرة مرضى ألزهايمر

ويُعتقد أن مرض ألزهايمر يرتبط بتراكم ترسبات الأميلويد في الدماغ، ولا يوجد علاج، على الرغم من أن بعض الأدوية الجديدة مثل "دونانيماب" تصدرت عناوين الصحف أخيرًا، بعد التجارب التي تشير إلى أنها قد تبطئ تقدم المرض عن طريق استهداف الأميلويد، وإن كان ذلك مع آثار جانبية محتملة كبيرة، بما في ذلك النزيف، أو التورم في الدماغ.

وينجذب العلماء الذين يبحثون عن علاجات جديدة إلى الأنسولين لأنه من المعروف منذ سنوات أن الأشخاص المصابين بمرض السكري - حيث يصبح الجسم مقاومًا للأنسولين (ويساعد الهرمون خلايا العضلات على امتصاص السكر من الدم لاستخدامه كطاقة) - يتعرضون لارتفاع خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.

ويحتاج العديد من مرضى السكري إلى حقن الأنسولين (الذي ينتجه البنكرياس عادة) مرات عدة يوميًا للتحكم في مستويات الجلوكوز في الدم وتقليل مخاطر تلف الأوعية الدموية التي قد تؤدي إلى مشاكل في الدورة الدموية وأمراض القلب وحتى بتر الأطراف.

ويُعتقد أن مقاومة الأنسولين قد تكون أيضًا أحد عوامل الإصابة بمرض ألزهايمر لأن الدماغ مليء بمستقبلات الأنسولين - وهي بروتينات موجودة في الخلايا تسمح لها بالتخلص من الجلوكوز في الدم الذي يوفر الطاقة للتواصل مع خلايا الدماغ الأخرى.

وعلى مدى العقد الماضي، نظرت العديد من الدراسات في ما إذا كان استنشاق الأنسولين قد يقاوم الخرف، وخلصت النتائج إلى أن المرضى الذين عولجوا برذاذ أنف من الأنسولين مرة واحدة يوميًا لمدة تصل إلى أربعة أشهر، سجلوا نتائج أفضل بكثير من أولئك الذين أعطوا نسخة وهمية في مهام مثل استدعاء قائمة من عشر كلمات كانوا قد خضعوا لها.

كما أظهرت البيانات تحسنًا كبيرًا في الدرجات عندما كان المرضى يستخدمون الأنسولين المستنشق، وأن الهرمون ربما يساعد من خلال لتأثير على إزالة ترسبات الدماغ الضارة.