لقاح واعد أثبت "نتائج مبشرة" لاصحاب مرض الزهايمر

مرض الزهايمر.. يعتبَر المصطلح العام لفقدان الذاكرة، والتدهور المعرفي، وأكثر الأمراض خطورة على حياة الفرد بسبب فقدانه كم كبير من المعلومات التى عاش طوال عمره فى جمعها، عادة الزهايمر يصيب الأشخاص في سن 65 عامًا بنسبة كبيرة، لكنّه قد يصيب أيضًا الشباب في عمر الثلاثينيات، وذلك هو أقل شيوعًا.

كشف بحث جديد أولي أن هناك لقاحًا جديدًا طوره باحثون يابانيون من المحتمل أن يكون قادرًا على منع أو تعديل مسار مرض ألزهايمر وينقذ مرضاه.

يستهدف هذا اللقاح الجديد البروتين السكري المرتبط بالشيخوخة (SAGP)، والذي يتم التعبير عنه في خلايا الدماغ الملتهبة المرتبطة بمرض ألزهايمر.

وذكر موقع neurosciencenewsأنه "عند اختبار اللقاح على الفئران، قلل من ترسبات الأميلويد كما قلل من المؤشرات الحيوية الالتهابية، بل وحسّن وعي الحيوانات بمحيطها".

الفئران تلقت اللقاح أظهرت وعيًا معززًا

ونقل الموقع عن جمعية القلب الأمريكية قولها إن "الفئران التي تلقت اللقاح أظهرت وعيًا معززًا بمحيطها ما يشير إلى تقليل أعراض المرض".

جرى تقديم البحث في الجلسات العلمية لعلوم القلب والأوعية الدموية الأساسية التابعة لجمعية القلب الأمريكية لعام 2023، وتعقد في بوسطن خلال الفترة من 31 يوليو/تموز حتى 3 أغسطس/آب، ويقدم أحدث الأبحاث حول الابتكارات والاكتشافات في علوم القلب والأوعية الدموية.

وبناءً على نتائج الدراسات السابقة، اختبر الباحثون هذا اللقاح على الفئران لاستهداف الخلايا المفرطة التعبير عن SAGP لعلاج مرض ألزهايمر.

وعلق مؤلف الدراسة الرئيسي شيه-لون هسياو: "مرض الزهايمر يمثل الآن 50% إلى 70% من مرضى الخرف في جميع أنحاء العالم، ويشير اختبار اللقاح الجديد لدراستنا على الفئران إلى طريقة محتملة للوقاية من المرض أو تعديله".

وأضاف هسياو، زميل ما بعد الدكتوراه في قسم بيولوجيا القلب والأوعية الدموية والطب في كلية الطب بجامعة جونتيندو في طوكيو، أن التحدي المستقبلي سيكون تحقيق نتائج مماثلة في البشر.

تستعرض الوفد فى السطور التالية معلومات عن مرض الزهيمر :

ما هو مرض الزهايمر؟

مرض الزهايمر هو اضطراب في الدماغ لا يمكن توقيفه. ويتميز بانخفاض مستمر في التفكير في المهارات السلوكية والاجتماعية التي تتداخل مع قدرة الشخص على العمل بشكل مستقل. إنه يؤثر بشدة على الذاكرة والتفكير والتعلم وتنظيم المهارات ويؤثر في النهاية على قدرة الشخص على القيام بأنشطة يومية بسيطة.

قد تكون أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر بسبب العوامل التالية:

العمر: كلما تقدمت في العمر تزداد احتمالية الإصابة بمرض الزهايمر.

تاريخ الأسرة والوراثة: يكون خطر الإصابة بمرض الزهايمر أعلى إذا كان أحد المقربين مصاب به.

متلازمة داون: الأشخاص المصابون بمتلازمة داون هم أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر لان لديهم الجين الخاص بتكوين البروتينات بيتا اميلويد.

الضعف الإدراكي الطفيف: انخفاض في الذاكرة أو مهارات تفكير أخرى لا تتماشى مع سن الشخص.

صدمة سابقة في الرأس: إذا كنت قد تعرضت لصدمة شديدة في الرأس فأنت أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر.

عوامل الخطر الأخرى المتمثلة في نمط الحياة المستقرة، وانخفاض مستويات التعليم، وأنماط النوم الضعيفة.

نمط التعلم المستمر والمشاركة الاجتماعية: إن الأشخاص الذين يبقون في حالة من التحفيز العقلي والذهني فضلاً عن استمرار عملية التعلم وممارسة الأنشطة المحفزة اجتماعيًا هم أقل عرضة للإصابة بمرض الزهايمر.

علامات تشير إلى الإصابة بمرض الزهايمر:

التفكير والمنطق: عدم القدرة على التركيز والشعور بالارتباك، فضلاً عن القدرة على التعامل مع المفاهيم المجردة مثل الأرقام.

الشعور بالارتباك: الأوهام،) فقدان المثبطات، إضاعة الطريق، التهيج والعدوانية.

التغييرات في الشخصية والسلوك: تقلبات مزاجية مثيرة من الغضب والقلق إلى الاكتئاب. اللامبالاة، الانسحاب الاجتماعي، عدم الثقة في الآخرين.

التخطيط والقيام بمهام مألوفة: مشاكل في ضعف التنسيق البدني والتخطيط.

اتخاذ الأحكام والقرارات: تصبح الأنشطة اليومية شاقة، وتصبح الاستجابة بفعالية للمشاكل اليومية تحدياً.

قد ينسى الأشخاص المصابون بمرض الزهايمر أحبائهم، أو كيفية ارتداء الملابس، او حتى إطعام أنفسهم، او إستخدام المرحاض.