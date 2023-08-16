في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على دعم الأدباء والكتاب والمفكرين في صعيد مصر وإيمانًا بدور الأدب في إثراء المحتوى الثقافي والفكري، قامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإقليم وسط الصعيد، برئاسة الكاتب محمد نبيل، بالتعاون مع فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي، بتنظيم سلسلة من اللقاءات والمحاضرات والندوات التثقيفية الأدبية ضمن فعاليات نوادي الأدب التابعة لفرع ثقافة أسيوط.

وفي إطار هذا التوجه الثقافي، تم تنظيم ليلة أدبية جديدة في قصر ثقافة أبوتيج برئاسة محمود علي بيوض، ضمن فعاليات برنامج الإبداع لنادي الأدب بقصر ثقافة أبوتيج، برئاسة الشاعر روماني يسري وبإشراف الأستاذ محمد محمود صالح، مسئول نادي الأدب بثقافة أبوتيج.

وشهد الملتقى المشاركة المميزة لنخبة من أدباء الصعيد الثقافي، برئاسة الشاعر محمد المجريسي والشاعر محمد دسوقي قبيصي، رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بثقافة أبوتيج السابق، والأديب والقاص والروائي أحمد راشد البطل، مؤسس ورئيس نادي القصة بأسيوط، بالإضافة إلى الشاعر عصام همام والشاعر محمد علي الاسيوطي، ومجموعة من المواهب الأدبية الشابة.

وانطلقت فعاليات الملتقى بكلمة ترحيبية من الشاعر روماني يسري، الذي أكد على أن نادي أدب قصر ثقافة أبوتيج يضم أدباء مبدعين، يمثلون الثقل الأدبي والثقافي والفكري في صعيد مصر.

وشهد الملتقى تنافسًا شديدًا من الأدباء الذين قدموا قصائدهم الإبداعية المتنوعة بين اللغة الفصحى والعامية، حيث شاركوا في قراءة بعض المربعات الشعرية وعرض بعض القصائد للمواهب الأدبية الشابة.

تنظيم ليلة أدبية جديدة في قصر ثقافة أبوتيج

تنظيم ليلة أدبية جديدة في قصر ثقافة أبوتيج

تنظيم ليلة أدبية جديدة في قصر ثقافة أبوتيج

تنظيم ليلة أدبية جديدة في قصر ثقافة أبوتيج