استقبلت مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة برئاسة الأستاذة شيماء عبد العال مجموعة من الأطفال في يوم ثقافي فني متكامل. تم تنظيم الفعالية وفقًا لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، وبإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

تضمنت فعالية يوم الثقافة الفنية في المكتبة تقديم بعض الألعاب الترفيهية للأطفال. كما تم تنظيم مسابقات ثقافية متنوعة تنافس فيها الأطفال على الإجابات الصحيحة، وقد قام بتقديم هذه المسابقات الفنان محمد عبد المجيد ميسرة.

ونظرًا لأهمية اكتشاف الموهوبين في جميع المجالات، فقد تم تسليط الضوء على بعض الموهوبين خلال الفعالية. واختتمت فعاليات المسابقات بتكريم الفائزين المتميزين بجوائز رمزية، تقديرًا لجهودهم وتحفيزًا للمزيد من التطور والابداع.

تأتي هذه الفعالية ضمن برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" للموسم الصيفي الجديد، والذي تقوم به فروع ثقافة محافظة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي. يهدف البرنامج إلى تحقيق التواصل الثقافي والتربوي بين الأطفال والشباب في الصعيد المصري، وتنشيط حب القراءة والثقافة في نفوسهم.

تشكل مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة مركزًا رئيسًا للثقافة والفن في المدينة، حيث تقدم العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية التي تهدف إلى تعزيز الوعي الثقافي لدى الأطفال والشباب. وبفضل الجهود المستمرة للأستاذة شيماء عبد العال وفريق العمل، تعد المكتبة بمثابة مكان مليء بالمعرفة والإلهام للأجيال الشابة في أسيوط.

ثقافة أسيوط الجديدة تقيم مسابقات ثقافية واكتشاف المواهب

ثقافة أسيوط الجديدة تقيم مسابقات ثقافية واكتشاف المواهب

ثقافة أسيوط الجديدة تقيم مسابقات ثقافية واكتشاف المواهب

ثقافة أسيوط الجديدة تقيم مسابقات ثقافية واكتشاف المواهب

ثقافة أسيوط الجديدة تقيم مسابقات ثقافية واكتشاف المواهب

ثقافة أسيوط الجديدة تقيم مسابقات ثقافية واكتشاف المواهب