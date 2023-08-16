نظم فرع ثقافة أسيوط بتنظيم سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" للموسم الصيفي الجديد، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وتعليمات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، وبإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

وشهد قصر ثقافة ديرطوط برئاسة الأستاذ محمد أبو العيون فعالية ورشة الحلي والإكسسوارات تدريبًا للفنانة هويدا مشعال. حيث قدمت الفنانة شرحًا مفصلاً لتكوين أشكال فنية باستخدام الخرز.

تهدف هذه الفعالية إلى تعزيز المهارات الفنية للمشاركين وتوسيع معرفتهم في فنون صناعة الحلي والإكسسوارات. وقد تناولت الورشة موضوعات مثل اختيار الخامات المناسبة، وتقنيات العمل المختلفة، وتصاميم مميزة من الخرز.

قد عبر المشاركون عن سعادتهم وامتنانهم لفرصة المشاركة في ورشة العمل هذه، حيث تمكنوا من اكتساب مهارات جديدة في مجال صناعة الحلي والإكسسوارات. وأشادوا بجهود الفنانة هويدا مشعال في توفير بيئة إبداعية تشجع التعلم وتبادل المعرفة.

تعتبر فعاليات برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" فرصة رائعة لشباب محافظة أسيوط لاكتشاف هواياتهم الفنية المختلفة وتطويرها. كما تسهم هذه الفعاليات في نشر الوعي الثقافي وتعزيز قدرات الشباب وتثقيفهم في مجالات متنوعة من الفنون والثقافة.

تأتي هذه الفعالية ضمن جهود فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي في تنظيم مجموعة واسعة من الفعاليات الثقافية والفنية لإثراء حياة المجتمع الثقافية في المنطقة. وتعمل الهيئة العامة لقصور الثقافة على دعم هذه الأنشطة وتوفير الفرص اللازمة للمواهب والفنانين المحليين للتعبير عن أنفسهم وتطوير قدراتهم الإبداعية.

ورشة الحلى والإكسسوارات تواصل فعالياتها بقصر ثقافة ديروط

ورشة الحلى والإكسسوارات تواصل فعالياتها بقصر ثقافة ديروط

ورشة الحلى والإكسسوارات تواصل فعالياتها بقصر ثقافة ديروط

ورشة الحلى والإكسسوارات تواصل فعالياتها بقصر ثقافة ديروط

ورشة الحلى والإكسسوارات تواصل فعالياتها بقصر ثقافة ديروط

ورشة الحلى والإكسسوارات تواصل فعالياتها بقصر ثقافة ديروط