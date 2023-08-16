شبح مصير رونالدو وحسام غالي يطار محمد صلاح في ليفربول

تسلط وسائل الإعلام في الوقت الراهن الضوء على مصير الدولي المصري محمد صلاح مع ناديه ليفربول حيث كثرت الأقاويل عن انتقال الدولي المصري إلى اتحاد جدة السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد أزمته في مباراة تشيلسي الأخيرة.

عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح أكدت صحيفة "الرياضية"السعودية، أن هناك مفاوضات بين محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر والاتحاد السعودي لضمه خلال الصيف الحالي، بعقد مدته موسمين مقابل 180 مليون يورو.

في المقابل نفى رامي عباس وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الأمر تماما، مؤكدا استمرار "مو" في الأنفيلد لنهاية عقده.

أزمة محمد صلاح

فقد محمد صلاح السيطرة على أعاصبه وعبر عن غضبه في رد فعله بعد استبداله في قمة الريدز وتشيلسي يوم الأحد الماضي، وظهرت عليه ملامح الغضب في وجه مدربه يورجن كلوب عقب إستبداله، حيث كان يرغب صلاح في استكمال المباراة، لتسجيل هدف وتحقيق رقم قياسى فريد فى الدورى الإنجليزى.

صلاح يفقد رقم قياسي

يمتلك محمد صلاح 8 أهداف من 6 مباريات بالجولة الأولى من المباريات الافتتاحية بالدوري الإنجليزي، وهو رقم قياسي يشاركه مع آلان شيرر وفرانك لامبارد وواين روني، وكان صلاح يأمل في فرصة للانفراد بصدارة هدافي المباريات الافتتاحية حال تسجيله في مباراة تشيلسى.

مصير رونالدو وحسام غالي

في يوم 20 أكتوبر من العام الماضي أظهرت الكاميرات النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، يغادر الملعب قبل صافرة نهاية مباراة فريقه مانشستر يونايتد ضد توتنهام بالدوري الإنجليزي، بينما أغضب سلوك رونالدو مدربه تن هاج ووصفه بأنه "غير مهني"، على اعتبار أن البدلاء غير مخولين بمغادرة الملعب قبل نهاية المباراة.

وترتب على ذلك التصرف قرار إدارة اليونايتد بالإستغناء عن نجم الفريق، وكان الأخير له في الأولدترافولد وانتقل رونالدو بعدها إلى الدوري السعودي تحديد في فريق النصر.

وتكرر الأمر نفسه مع النجم المصري حسام غالي عام 2007 مع فريقه في ذلك الوقت توتنهام، حيث ألقي غالي بقميص توتنهام في وجه مدربه الهولندي مارتن يول المدير الفني للفريق، بعد أن قام باستبداله في الدقيقة 60 من عمر المباراة بالأيرلندي روبي كين، أمام بلاكبيرن بالدوري الإنجليزي، كما قررت إدارة توتنهام في نهاية الموسم الاستغناء عن الدولي المصري حسام غالي.

واقعة هالاند

في 20 مارس 2020 لم يستطع إيرلينج هالاند تمالك أعصابه بعد تعثر فريقه بوروسيا دورتموند، في ذلك الوقت بالتعادل خارج أرضه مع كولن (2-2)، في الجولة الـ26 من الدوري الألماني. وكشفت شبكة "سكواكا" عن انفعال هالاند عقب إطلاق صافرة النهاية، حيث قام بإلقاء قميص دورتموند على الأرض من شدة غضبه.

وبعد هذا التصرف، توجه الدولي النرويجي مباشرة نحو النفق المؤدي لغرف الملابس دون قميصه الملقى أرضًا. بينما كان لإدارة النادي الألماني موقف مختلف بالإبقاء على نجم الفريق رغم تصرفه، بينما انتقل هالاند في عام 2022 إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.