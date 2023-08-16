إصابات دي بروين المتتالية .. هل انتهى عصر الدولي البلجيكي ؟

حرمت الإصابة الدولي البلجيكي كيفين دي بروين من المشاركة في لقاء فريقه مانشستر سيتي بالسوبر الأوروبي، والمقرر أن تقام اليوم الأربعاء أمام فريق إشبيلية الإسباني.

جاء غياب دي بروين بسبب الإصابة التي تعرض لها في مواجهة برينلي في افتتاح الدوري الإنجليزي، بينما يأتي خروج الدولي البلجيكي للمباراة الثانية تواليًا، متأثرًا بإصابة مع مانشستر سيتي، حيث خرج مصابا أمام بيرنلي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، وكان قبلها قد انسحب من نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان.

كما بات من الواضح أن دي بروين يعاني من إصابة مزمنة في أوتار الركبة، لا سيما مع تقدّمه في العمر، فاللاعب على أعتاب عامه الـ33، الأمر الذي سيحتّم على مانشستر سيتي البحث عن بديل قوي ومناسب لطريقة لعب الفريق.

حيث لم يصنع أي متوسط ميدان أهدافًا أكثر من دي بروين في كرة القدم الإنجليزية بالمواسم الـ6 الماضية،

بينما في السنوات الماضية أثبت اللاعب أنه قطعة رئيسية في تشكيلة الـ(سيتيزنز)، وقاده لـ5 ألقاب للدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، لكن للإصابات رأي آخر.

معلومات عن تاريخ السوبر الأوروبي



تعتبر بطولة السوبر الأوروبي واحدة من أهم الأحداث الرياضية في أوروبا، وتجذب اهتمام الجماهير حول العالم.

أقيمت أول بطولة السوبر الأوروبي في عام 1972، مع وجود بعض النسخ التي لم تقام، ليصل عددها 47 نسخة حتى الان

كانت المباراة الأولى بين أياكس أمستردام الهولندي، بطل دوري أبطال أوروبا في الموسم السابق، ورينجرز الاسكتلندي، بطل كأس الكؤوس الأوروبية.

كانت بطولة السوبر الأوروبي تقام بنظام ذهاب وإياب، وكانت نتيجة المباراتين تُحسم اللقب

بينما في عام 1998، تم تغيير نظام البطولة لتصبح مباراة واحدة فقط في ملعب محدد مسبقًا، حيث حصد نادي أياكس أمستردام الهولندي عام 1973 أول لقب كأس السوبر الأوروبي بنظامه القديم (نظام الذهاب والإياب) بينما يعتبر تشيلسي الإنجليزي أول فريق يفوز بلقب كأس السوبر عام 1999 بنظامه الجديد (من مباراة واحدة على ملعب محايد)

كما تعد أندية إيه سي ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني وريال مدريد الإسباني هم أكثر الفرق فوزاً بلقب كأس السوبر برصيد 5 ألقاب لكل منهم.

يعد أكثر فريق شارك بلقب الكأس الأوروبي هو برشلونة برصيد 9 مشاركات حقق فيها اللقب 5 مرات، كما أن الفريق الوحيد الذي فاز بلقبين متتالين هو نادي ريال مدريد في نسختي 2016 و2017

كما تعتبر أندية إسبانيا هي الأكثر تتويجاً بـ 16 بطولة، تليها الأندية الإيطالية والإنجليزية برصيد 9 بطولات. حيث توج بطل دوري الأبطال بكأس السوبر في 27 مناسبة من أصل 47 نسخة،

كما يعد إشبيلية وأتلتيكو مدريد هما الفريقين الأكثر تحقيقا لانتصارين كبيرين في نهائي السوبر، حيث فاز الأول على برشلونة 3-0 في نسخة 2006، وفاز الثاني على تشيلسي 4-1 في نسخة 2012.

بينما يعد المهاجم دييجو كوستا، أسرع اللاعبين الذين هزوا الشباك في كأس السوبر الأوروبي،

بعد مرور 50 ثانية فقط. حيث جاء هدف كوستا بقميص أتلتيكو في مرمى ريال مدريد الذي كان يحرسه آنذاك الكوستاريكي كيلور نافاس.

انتهت 12 مباراة لنهائي الكأس الأوروبي بعد اللجوء لشوطين إضافيين، بينما حسمت 3 نسخ منها عبر ركلات الترجيح.