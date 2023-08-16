إصابة 10 أشخاص في تصادم 3 سيارات بالغربية

إصيب 10 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات بالغربية، وتبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق طنطا-محلة منوف، وأخطرت النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات بالغربية

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارًا من شرطة النجدة بورد بلاغ يفيد بوقوع حادث مروري على طريق طنطا- محلة منوف وتوقف حركة المرور.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وتبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق طنطا-محلة منوف وتبين حدوث ١٠ إصابات دون خسائر في الأرواح مما أسفر عن تعطل الحركة المرورية وانتقل رجال المرور وتم الدفع بأوناش المرور لرفع أثار حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق والاستعانة بلودر كبير لرفع السيارة.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

إصابة 6 مواطنين بإصابات متفرقة في مدينة سوهاج الجديدة

كما وقع حادث تصادم على الطريق بين أتوبيس وسيارة نصف نقل على الطريق، في مدينة سوهاج الجديدة، وذلك نتيجة التخطى الخاطئ، ونتج عن الحادث إصابة 6 مواطنين بإصابات متفرقة تم نقل 3 إلى مستشفى سوهاج الجامعى و3 المصابين الآخرين رفضوا النقل وتم إسعافهم بمكان الحادث.

البداية بتلقي الأجهزة المعنية بلاغًا بوقوع مصادمة على الطريق بين أتوبيس وسيارة نصف نقل بمنطقة المصانع بمدينة سوهاج الجديدة، ووجود مصابين، تم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها.