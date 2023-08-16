محام يكشف عن إجراءات الحصول على التعويض حال التعرض لحادث سير

قال محمد عبد الله سليمان، المحامي بالنقص والإدارية العليا ومحاكم الجنايات، إن أي شخص يصاب في أي حادث أو يتوفى، ففي هذه الحالة يجب على ذويه إعداد محضر في الشرطة يحتوي على البيانات الوافية عن السيارة مرتكبة الحادث وعن المصاب أو المتوفي، وشهادة بيانات عن السيارة مرتكبة الحادث وأن يكون مؤمن عليها لدى شركة التأمين، وبطاقة الورثة سارية، وشهادة وفاة مذكور فيها سبب الوفاة.

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وتابع "سليمان"، خلال حواره مع الإعلامي غلاب الحطاب، ببرنامج "حوار مع المستشار"، المذاع على فضائية "الصحة والجمال"، أن أي مواطن يستطيع أن ينهي إجراءات الحصول على التعويض بمفرده دون الحاجة إلى محامي، بمجرد استخراج المستندات سالفة الذكر، حيث يقدم هذه المستندات إلى شركة التأمين المعنية بصرف التعويض.

ولفت إلى أن شركة التأمين إذا تأخرت في صرف التعويض أو تعنتت ففي هذه الحالة يجب على المواطن اللجوء إلى المحكمة ويرفع دعوى للحصول على مبلغ التعويض.