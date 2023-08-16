إطلاق مشروع الألف مبدع من أطفال وشباب الوادى الجديد عاصمة الثقافة المصرية

أطلقت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، محافظة الوادي الجديد كعاصمة للثقافة المصرية لعام 2023.

وتهدف هذه المبادرة إلى دعم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني في اكتشاف ورعاية الموهوبين في المحافظة.

وعُقِدَ اجتماع برئاسة الكاتب محمد نبيل رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي، مع مديري العموم لفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، ومديري القصور والإدارات بالإقليم. تم خلال هذا الاجتماع مناقشة آليات العمل الثقافي الجديدة والخطة المستقبلية للارتقاء بالعملية الثقافية وتحقيق العدالة الثقافية والفكرية، وذلك من خلال تذليل أي عقبات تعوق العمل الثقافي.

تم استعراض جدول الأعمال ومناقشته من جميع الجوانب خلال الاجتماع. ويشمل هذا الجدول العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، مثل مشروع الألف مبدع، والذي يأتي ضمن خطط العدالة الثقافية للمحافظات الحدودية. يهدف المشروع إلى اكتشاف المواهب وإطلاق طاقتهم الإبداعية وتحفيزهم على التميز في مجالات الغناء والفن الشعبي والإنشاد الديني، وكذلك تكوين فرق فنية لتلك المشاركات.

وأكد محمد نبيل على ضرورة توزيع الموارد البشرية حسب تخصصاتها، بما يسهم في تطوير كل مجال ثقافي على حده. كما أشار إلى أهمية إعادة افتتاح صالون الإقليم الثقافي وتشجيع المواهب الأدبية الشابة، وتشغيل نوادي التكنولوجيا. يهدف ذلك إلى إحداث تغيير نوعي في الأنشطة المقدمة وتنويعها. وتم تأكيد استمرار معرض الكتاب وسينما القرية كمرافق ثقافية مهمة.

تأتي هذه المبادرات في إطار جهود وزارة الثقافة المصرية في تحقيق التنمية الثقافية والفكرية في جميع أنحاء البلاد. ومن المتوقع أن تساهم هذه المبادرات في تطوير محافظة الوادي الجديد كوجهة ثقافية متميزة وفاعلة في المستقبل.

مشروع الالف مبدع من أطفال وشباب الوادى الجديد عاصمة الثقافة المصرية