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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

قابيل وهابيل.. شاب ينهي حياة شقيقه بسبب الميراث في الأقصر

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

 

 لقي  شاب ثلاثيني مصرعه  فى مشاجرة مع شقيقه بقرية الأقالتة التابعة لمدينة القرنة غرب الأقصر، لخلافات بينهما على الميراث ،مما أدي لإصابته بطعن نافذ فى البطن بسلاح أبيض، وتم نقله لمستشفى القرنة المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتم ضبط شقيقيه بمعاونة صديق لهم، وتحرر المحضر اللازم وجارى التحقيق معهم.

 

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قابيل وهابيل.. شاب ينهي حياة شقيقه بسبب الميراث  في الأقصر 

و بتلقى مأمور مركز شرطة القرنة كانت البداية ، إخطاراً من الأهالى يفيد بإصابة الشاب "ا.م.ع" 38 سنة، بطعن فى البطن بسلاح أبيض، وذلك فى مشاجرة بينه وشقيقيه كل من "ر.م.ع" و"س.م.ع" لخلاف بينهم على الميراث، وفروا بعد إصابة شقيقهم هاربين، وتمكن رجال الشرطة من ضبطهما بمعاونة أحد أصدقاؤهم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مصرع موظف بفندق علي يد نزيل  بالأقصر

وفي واقعة اخري ،لقي موظف  مصرعه،  داخل أحد الفنادق الشعبية في شارع كليوباترا على يد أحد النزلاء المصريين عقب وقوع مشادة بينهما، وتم نقل جثمان المتوفى لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، لحين فحصها من الطب الشرعى وتسليمه لذويه، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة ؛ بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من الأهالى بشارع كليوباترا بوسط مدينة الأقصر يفيد بوقوع مشادة بين نزيل مصري وموظف في فندق شعبى، مما أدى لتطور الأمر وقيام النزيل بالتعدى على "أشرف.غ" 55 سنة، والذي فارق الحياة فى الحال، وتم نقل جثمان المتوفى لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، لحين فحصها من الطب الشرعى وتسليمه لذويه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

 

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