القصة وراء إشعال شاب النيران في خطيبته بمنزلها بغرب الأقصر

في واقعة مأساوية، أقدم شاب على إشعال النار في جسد خطيبته، بالقبلي قامولا غرب الأقصر؛ نتيجة لوجود خلافات بينهما.

كانت شرطة النجدة تلقت بلاغًا، بإقدام شاب، بقرية القبلي قامولا بغرب الأقصر على إشعال النار في جسد خطيبته؛ نتيجة الغيرة، مما نجم عنه إصابتها بحروق بدرجة كبيرة.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، وتبيَّن من المعاينة، قيام الشاب "أحمد.ع.أ.أ" 27 عامًا بقرية القبلي قامولا بغرب الأقصر، باقتحام منزل خطيبته المجاور، والتي تدعى "مروة .ا.أ" 25 عامًا، وبعد مشادة كلامية أشعل النيران بها.

بحسب شهود عيان، سكب الشاب محتويات جركن بنزين وأشعل بغرفتها النار، وهو ما تسبب في إصابتها بحروق بنسبة بلغت 80 %، وتم نقل الفتاة إلى المستشفى.

فيما تحفظ الجيران على الشاب، وتمكنت قوات الأمن من القبض عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة بالتحقيق.