قلم صدق

الأربعاء 16/أغسطس/2023 - 07:52 م 8/16/2023 7:52:37 PM

فى 13 مارس 2022 انطلق ميثاق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.. وهو فكرة عظيمة كثيرًا ما كانت تراودنى- وزملائى- حتى أننى- وأنا أحد المسئولين عن إحدى الجمعيات محدودة الانتشار- حيث كان لنا شرف المحاولة فى تنفيذ مثيلتها على مستوى ضيق، وفى النطاق الجغرافى الموجود به هذه الجمعية.. ولَكَمْ سَعِدتُ حينما انطلقت الفكرة بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 2022 لتأخذ مأخذ الجد والتنفيذ- وأنا العالم بعظمها وفائدتها- وأصبحت أمرًا واقعًا، وأخذت المظلة القانونية والتشريعية بعد أن تم عرضها على مجلس النواب.

ويضم هذا التحالف حوالى ٣٤ جمعية ومؤسسة أهلية، كل مؤسسة وجمعية تنطوى تحتها عشرات الجمعيات، وتحوى عشرات الآلاف من المتطوعين، ويعد جسرًا بين الحكومة والمجتمع الأهلى، كما يعد طريقة تنظيمية تصل من خلالها المساعدات لجموع المواطنين رقيقى الحال، ومظلة واحدة لإخراج الأسر الأكثر احتياجًا من دائرة الفقر، ويخدم أكثر من 7.5 مليون مواطن.. ومن إيجابيات هذا التحالف التنسيق لعمل قاعدة بيانات ضخمة موحدة للمستفيدين من الحماية الاجتماعية فى جميع المناطق الجغرافية التى تقع فى نطاق كل جمعية، حتى لا تتكرر المساعدات عن طريق عدة جمعيات لحالة واحدة، فى حين يحرم عدد كبير من الحالات ويسقط من حساباتها، ولم تصل له أى مساعدات اجتماعية، أو أن يصل العطاء لمنطقة دون منطقة، ومن الأهمية بمكان أن يتم تحديث هذه القاعدة بشكل دورى.

ومن فوائد التحالف كونه يساعد على تماسك المؤسسات، وتعظيم موقفها المادى والقانونى،

كما أنه يعمل على التباحث وتوحيد الرؤى وتبادلها تجاه مختلف القضايا الاجتماعية وغيرها، وإنجاب العديد من المبادرات مثل «كتف فى كتف» و«ازرع» و«مراكب النجاة»، بما فيها من التنوع، وعدم حصر المساعدات على التعاطى المادى، بل امتد إلى شراكة مع المستفيد فى الجانب المادى، بالإضافة إلى عمل مشاريع خاصة وإيجاد فرص تشغيل، ليصبح بعدها يدًا منتجة لا استهلاكية استهلاكًا شهريًا، ما يعطيه عزة نفس وعدم اتكالية، وهذا لن يتأتى إلا بترك مبدأ العمل على الإعانات والأمن الغذائى وفقط.

ويرتبط نجاح واستمرارية هذا التحالف بالحفاظ على قاعدة بيانات يتم تجميعها من مجموع الجمعيات والمؤسسات الخيرية الموجودة فى كل نطاق جغرافى، ومن اللجان الموجودة بالمساجد ووزارة التضامن والأوقاف وبيت الزكاة بالأزهر الشريف وغيرها، بحيث تتم تغطية محافظات مصر كافة، مع تجديد البيانات والبحث وتنقيتها دوريًا للعدالة الاجتماعية.

** أخيرًا ولأن الشىء بالشىء يذكر: هل التحالف يدخل فى مسمى بيت المال؟ وهو الذى عرفه القاضى الماوردى والقاضى أبويعلى: كل مال استحقه المسلمون، ولم يتعين مالكه منهم، فهو من حقوق بيت المال.. ثم قال: وبيت المال عبارة عن الجهة لا عن المكان.

اللهم احفظ مصر وارفع قدرها