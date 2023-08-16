دورة تدريبية في الإسعافات الأولية بمركز شباب حاجز خزام بقنا

نظمت مديرية الشباب والرياضة بقنا، اليوم الأربعاء، دورة تدريبية في الإسعافات الأولية، فى مركز شباب حاجز خزام التابع لمركز قوص جنوب محافظة قنا، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و اللواء اشرف غريب الداودي محافظ قنا .

وأكد مصطفي حسين مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، أن المديرية بصدد تنظيم العديد من البرامج والفعاليات الرياضية و التثقيفية ، مشيراً إلى أهمية الدورة التدريبية التى تهدف إلى إكساب أعضاء أندية التطوع المهارات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة، وتقديم الإسعافات الأولية التي تساعد في إنقاذ حياة المصاب والحد من المضاعفات التي يتعرض لها نتيجة الإصابة.

وتناولت تعريف الإسعافات الأولية، و الإجراء الأولى لإنقاذ الحالات المصابة، كما تضمنت شرح تفصيلي عن الإجراء المتبع في حالات النزيف والاختناق وفقدان الوعي والكسور بأنواعها، توضيح أنواع الإصابات من حروق و صعق كهربى والجروح والإغماءات و كيفية التعامل مع كل حالة .

وطرح المشاركين فى ختام اللقاء بعض الإستفسارات عن بعض إصابات الملاعب مثل الشد العضلي وقام المحاضر بالرد على استفساراتهم، الدورة التدريبية لأعضاء أندية التطوع بمركز شباب حاجر خزام ، بإشراف محمد عبدالرحيم وكيل المديرية للشباب و متابعة تنفيذ عبدالرحمن عبدالمجيد مدير الإدارة العامة للشباب.