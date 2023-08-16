منتخب مصر لسيدات الطائرة يفوز على الجزائر ببداية مشوار أمم أفريقيا

فازمنتخب مصرلسيدات الكرة الطائرة فوزه الأول علي نظيره الجزائر في بداية مشوار بطولة أمم إفريقيا المقامة بالكاميرون.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي "25-18" و"25-13" و"25-22".

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة: "الكاميرون - نيجيريا - بوروندي - مالي - الجزائر".

بينما المجموعة الثانية: "كينيا - المغرب - رواندا - أوغندا - بوركينا فاسو - ليسوتو".

بطولة أمم أفريقيا لسيدات الطائرة بالكاميرون

وتستضيف الكاميرون النسخة الحادية والعشرين من بطولة أمم إفريقيا للسيدات والتي تضاف نقاطها إلى الصعود لأولمبياد باريس 2024.

وتضم قائمة منتخب مصر لسيدات الطائرة كلا من: دعاء محمد ودانا شوقي ومايا ممدوح ودعاء غباشي وداليا مرشدي ومريم متولي، وآية خالد ومي غزال وندا وليد وايسل ناديم وندا معوض وسارة أمين وسابين عابد وزينة العالمي.

ويتكون الجهاز الفني للمنتخب المصرى من وائل قنديل، عضو مجلس الإدارة رئيس البعثة، وعماد نوار، المدير الفني، وسيد طه، المدرب العام، وسمية ناجح، للعلاج طبيعي، وبلال وتوت، مخطط أحمال، وشادي فهيم، المحلل تقني، وهاني فكري، المديرا الإداري، وتغريد خطاب، الحكم المرافق.