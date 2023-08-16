عرض تقديمى لتطوير المنطقة الغير مخططة المجاورة لفرع جامعة السويس الجديد بابورديس

شهد محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فوده، اليوم الأربعاء، بمكتبة بمدينة شرم الشيخ، عرض تقديمى لمقترح تخطيطي للمنطقة بالكامل مع دراسة توصيل المياه للمنطقة بالكامل وخصوصا ان المدينة بها مقومات اساسية من محطة تحليه طاقة 20 ألف متر مكعب /يوم و خزانات رئيسية بمدن ابوزنيمة وابورديس تم انشاءها حديثا .

يأتي في إطار توجهيات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، لترفيق منطقة فرع جامعة السويس والمنطقة الغير مخططه بمدينه ابورديس مع اعادة تخطيط المنطقة بالكامل بالتنسيق مع صندوق التنمية الحضارية

ونظراً لإنشاء محطات التحلية جديدة لتواكب اعمال التنمية العمرانية بكل مدن محافظة جنوب سيناء، مما يوفر مصادر المياه الرئيسية ويبقي إنشاء الشبكة الفرعية لتغذية المنطقة أثناء التطوير العمراني لها، وتم العرض بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ والمهندسة حنان عمر رئيس قطاع جنوب سيناء ـ شركة مياة الشرب والصرف الصحى.