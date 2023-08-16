تنفيذ قافلة بيطرية بقرية الدواويس بمركز القصاصين

استكملت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، تحت إشراف وكيل الوزارة مدير عام مديرية الطب البيطري، القوافل العلاجية والتحصين لرؤوس الماشية و التي يقوم بها أطباء التلقيح الصناعي والتناسليات بالمديرية حرصًا على خدمة المواطنين في أماكنهم، حيث تم توجيه قافلة بيطرية لعلاج الماشية أمس الثلاثاء، بقرية الدواويس مركز ومدينة القصاصين.

ووتمكنت القافلة من علاج 27 حالة من الأبقار، 11 من الجاموس، 33 من الأغنام، 9 من الدواب وعدد 2100 من الدواجن. كما تم علاج 11 حالة تناسليات وعمل 6 جراحات.

وتستمر القوافل البيطرية في توجيه خدماتها بقُرى الإسماعيلية، للوصول للحالات التي تحتاج الرعاية البيطرية في أماكنها وتوفير العلاج اللازم لها.

يأتي ذلك حفاظًا على الثروة الحيوانية والداجنة، ووفقًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بحماية رؤوس الماشية وتنميتها وتحصينها من كافة الأمراض والأوبئة المنتشرة.