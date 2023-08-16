اتحاد الكرة السعودي يعاقب أندية القمة بعد إنتهاء الجولة الأولي بالدوري السعودي

غرّمت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، 5 أندية في الدوري السعودي للمحترفين، بعد نهاية الجولة الأولى من المسابقة المحلية، وفق ما أعلن اتحاد الكرة، الأربعاء، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت.



عقوبات لجنة الانضباط علي أندية القمة بالدوري السعودي

وعاقبت الانضباط أندية الدوري السعودي: الأهلي، النصر، والاتفاق، وإلزامهم بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال على كل منهم، نظير تأخرهم في الدخول إلى أرضية الملعب مما أدى إلى تأخر بداية الشوط الثاني من المباراة، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير مراقب المباراة.



وألزمت لجنة الانضباط بالدوري السعودي، فريقي الاتحاد، والرائد، بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، بسبب تأخر اللاعبين في النزول إلى أرضية الملعب، مما أدى إلى تأخر بداية المباراة، في قرارات غير قابلة للاستئناف.



يذكر أن الأهلي فاز علي ضيفه الحزم «3-1» على ملعب «الأمير عبدالله الفيصل» ضمن الجولة الأول، في افتتاح مباريات الموسم، فيما خسر النصر أمام مضيفه الاتفاق «2-1»، وتغلب الاتحاد على الرائد «3-0».

موعد إنطلاق الجولة الثانية من الدوري السعودي

تنطلق منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 - 2024، غدًا الخميس، في الجولة التي تستمر على مدار ثلاثة أيام تنتهي يوم السبت المقبل .

تقام الـ 9 مواجهات في الجولة الثانية بواقع مباراتين في اليوم الأول و4 لقاءات في اليوم الثاني بالإضافة إلى 3 مواجهات في اليوم الختامي للجولة، والذي سيكون بلقاء أندية الاتحاد أمام الطائي ومباراة الهلال ضد الفيحاء.

مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي

يحل نادي الرياض ضيفًا على فريق ضمك غدًا الخميس، على ملعب ستاد نادي ضمك، في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وستكون ثاني المباريات في نفس اليوم بين الأهلي والخليج والتي تنطلق في التاسعة مساءً، على ملعب ستاد محمد بن فهد.

ثاني أيام الجولة الثانية ستشهد 4 مباريات بين أندية الفتح والأخدود في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية.

في حين يلعب الشباب أمام الوحدة في التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب ستاد الملك عبد العزيز، ويلعب في نفس التوقيت الاتفاق أمام الحزم على ملعب الأخير، وتختتم مباريات الجمعة بلقاء النصر أمام التعاون على ملعب جامعة الملك سعود . ختام مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي

وختتم مباريات الجولة الثانية بثلاثة مباريات يوم السبت تجمع بين أندية أبها والرائد على ملعب ستاد مدينة الامير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتختتم مباريات الجولة بمواجهة الهلال أمام الفيحاء على ملعب الملك فهد في تمام الساعة التاسعة مساءً، وفي نفس التوقيت مباراة الاتحاد والطائي على ملعب عبدالله الفيصل.