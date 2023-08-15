ياسين بونو على بعد خطوة من الهلال السعودي

بات الحارس المغربي ياسين بونو على بعد خطوة من الانتقال إلى نادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وأشارت تقارير صحفية دولية ، إلى إنهاء النادي السعودي اتفاقه مع اللاعب على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة ، وبعقد يمتد إلى 3 مواسم.

كان الحارس المغربي لاعب فريق أشبيلية الإسباني ، قد أبدى تطلعه إلى تحقيق خطوة جديدة في مسيرته بالانتقال إلى بايرن ميونيخ الألماني خلال تصريحات أخيرة له ، بعد أن قدم النادي الألماني عرضًا رسميًا إلى ناديه يقدر بـ 15 مليون يورو ، في الوقت الذي طلبت فيه إدارة أشبيلية الحصول على 20 مليون يورو.

وانسحب البايرن من الصفقة بشكل رسمي بعد دخول الهلال في مفاوضات جادة ومقابل مادي أعلى.

مفاوضات النصر ..

كان نادي النصر قد دخل في مفاوضات خلال الميركاتو الصيفي الحالي للحصول على توقيع ياسين بونو حارس مرمى نادي إشبيلية الإسباني، ورغبت الإدارة في أن يكون بديلا للكولومبي دافيد أوسبينا

و ينتهي عقد ياسين بونو مع اشبيليه بنهاية موسم 2023-2024، ويتبقى له موسم مع الفريق الاندلسي، وقد يرغب الحارس الدولي في خوض تجربه جديده بالموسم المقبل، ولم يعلن الفريق الاسباني حتى الآن أي شيئ حول مستقبل المغربي مع الفريق.