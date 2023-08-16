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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حملة بالبحيرة تضبط 12 سلاح ناري و17 قضية مُخدرات

بوابة الوفد الإلكترونية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والهاربين من تنفيذ الأحكام.

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وزارة الداخلية تُواصل مُلاحقة تجار المُخدرات

فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرتى(مركز وقسم شرطة دمنهور )..أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

الداخلية تكثف حملاتها المُكبرة 

حملة بالبحيرة تضبط 12 سلاح ناري و17 قضية مُخدرات

ضبط عدد (12) قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (5 بنادق خرطوش –طبنجة – 6 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - خزينة) بحوزة ( 15 متهم " لعدد 9 منهم معلومات جنائية").

ضبط عدد (17) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة ( 24 متهم "لعدد 15منهم معلومات جنائية").

تنفيذ عدد (1060) حكم قضائى متنوع.

وقامت السلطات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية .

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

 

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها من أجل الوصول لمُجتمعٍ أكثر أمناً وأماناً.  

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